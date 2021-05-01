Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Динамо Хьюстон - Лос-Анджелес
Динамо Хьюстон - Лос-Анджелес: обзор матча 01 мая 2021
Динамо Хьюстон
01.05.2021, суббота, 22:30
США. МЛС, 3 тур
1 : 1
Завершен
Лос-Анджелес
57'
T. Pasher
55'
К. Бэйрд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Хьюстон - Лос-Анджелес
Замена
К. Рамирес
️️️️
Ф. Пико
90'
+4
85'
Замена
Б. Дюк
️️️️
К. Бэйрд
85'
Замена
Т. Блэкмон
️️️️
Д. Паласиос
76'
Замена
Д. Мусовски
️️️️
М. Кайе
Замена
Д. Джонс
️️️️
J. Corona
70'
Замена
А. Ласситер
️️️️
М. Уррути
70'
Замена
Д. Керен
️️️️
М. Родригес
59'
Замена
Кинтеро
️️️️
T. Pasher
59'
ГОЛ! 1:1!
T. Pasher
Пас отдал
Ф. Пико
57'
57'
Замена
Х. Сифуэнтес
️️️️
К. Опоку
55'
ГОЛ! 0:1!
К. Бэйрд
Пас отдал
Л. Блессинг
29'
Желтая карточка
Х. Мурильо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Хьюстон
35
Марко Марич
ВР
3
Zarek Valentin
ЦЗ
26
Тим Паркер
ЦЗ
21
Адам Лундквист
ЦЗ
27
Boniek GarcÃa
ЦП
22
Матиас Вера
ЦП
22
Фафа Пико
ЦП
15
Joe Corona
ЦФ
0
T. Pasher
ЦФ
8
Мемо Родригес
ЦФ
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Лос-Анджелес
13
Pablo Sisniega
ВР
3
Хесус Мурильо
ЦЗ
6
Диего Паласиос
ЦЗ
4
Эдди Сегура
ЦЗ
3
Марко Фарфан
ЦЗ
21
Крис Бэйрд
ЦП
20
Эдуард Атуэста
ЦП
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
15
Латиф Блессинг
ЦП
90
Квадво Опоку
ЦФ
9
Диего Росси
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Динамо Хьюстон
15
Maynor Figueroa
ЦЗ
2
Alejandro Fuenmayor
ЦЗ
7
Ариэль Ласситер
ЛВ
20
Деррик Джонс
ЦП
24
Дарвин Керен
ЦП
26
Michael Nelson
ЦФ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
16
Jose Bizama
ЦФ
25
Кинтеро
ЦФ
Лос-Анджелес
24
Тони Леоне
ЦЗ
33
Тристан Блэкмон
ЦЗ
7
Брайс Дюк
ЦП
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
45
Франсиско Гинелла
ЦП
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
24
Álvaro Quezada
ЦФ
30
Tomás Romero
ЦФ
44
Рахим Эдвардс
ЦФ
3-3-4
35
Марич
3
26
Паркер
21
Лундквист
27
22
Вера
22
Пико
15
37
Уррути
8
Родригес
0
4-4-2
13
6
Паласиос
4
Сегура
3
Фарфан
3
Мурильо
20
Атуэста
14
Кайе
15
Блессинг
21
Бэйрд
9
Росси
90
Опоку
22
Пико
21
Рамирес
21
Рамирес
22
Пико
37
Уррути
7
Ласситер
7
Ласситер
37
Уррути
15
20
Джонс
20
Джонс
15
8
Родригес
24
Керен
24
Керен
8
Родригес
0
25
Кинтеро
25
Кинтеро
0
14
Кайе
19
Мусовски
19
Мусовски
14
Кайе
21
Бэйрд
7
Дюк
7
Дюк
21
Бэйрд
90
Опоку
8
Сифуэнтес
8
Сифуэнтес
90
Опоку
6
Паласиос
33
Блэкмон
33
Блэкмон
6
Паласиос
Остались в запасе
Динамо Хьюстон
Лос-Анджелес
26
Michael Nelson
ЦФ
16
Jose Bizama
ЦФ
15
Maynor Figueroa
ЦЗ
2
Alejandro Fuenmayor
ЦЗ
Главный тренер
Теб Рамос
24
Álvaro Quezada
ЦФ
24
Тони Леоне
ЦЗ
30
Tomás Romero
ЦФ
45
Франсиско Гинелла
ЦП
44
Рахим Эдвардс
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Остались в запасе
26
Michael Nelson
ЦФ
16
Jose Bizama
ЦФ
15
Maynor Figueroa
ЦЗ
2
Alejandro Fuenmayor
ЦЗ
Остались в запасе
24
Álvaro Quezada
ЦФ
24
Тони Леоне
ЦЗ
30
Tomás Romero
ЦФ
45
Франсиско Гинелла
ЦП
44
Рахим Эдвардс
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Главный тренер
Боб Брэдли
Статистика матча Динамо Хьюстон - Лос-Анджелес
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
Стадион:
Шелл Энерджи
Новости команд
Все
Динамо Хьюстон
Лос-Анджелес
Впервые в истории французский футболист достиг 1000 матчей за карьеру
16 ноября
3
Хын-Мин Сон стал лучшим бомбардиром в истории сборной Южной Кореи
6 октября
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
15 августа
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
МЛС. Миранчук отметился голевым действием впервые за 7 матчей
27 июля
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
15 августа
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
18-летний вратарь из клуба МЛС готов играть за сборную России
23 июля
1
Маскерано ответил, почему Месси пропустил матч «Интера Майами»
2025.03.05 23:47
Гарсия раскрыл экс-спартаковца, с которым советовался перед трансфером в Россию
2025.02.08 22:38
6
Впервые в истории французский футболист достиг 1000 матчей за карьеру
16 ноября
3
Хын-Мин Сон стал лучшим бомбардиром в истории сборной Южной Кореи
6 октября
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
МЛС. Миранчук отметился голевым действием впервые за 7 матчей
27 июля
«Лос-Анджелес» – «Сиэтл Саундерс»: прогноз и ставки на матч 25 мая 2026 с коэффициентом 1.9
24 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+