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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес - Сиэтл
Лос-Анджелес - Сиэтл: обзор матча 25 апреля 2021
Лос-Анджелес
25.04.2021, воскресенье, 01:00
США. МЛС, 2 тур
1 : 1
Завершен
Сиэтл
2'
Э. Атуэста
54'
Б. Смит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лос-Анджелес - Сиэтл
Желтая карточка
Л. Блессинг
89'
85'
Желтая карточка
А. Рольдан
83'
Желтая карточка
E. Dobbelaere
83'
Замена
E. Dobbelaere
️️️️
W. Bruin
83'
Замена
J. Delem
️️️️
Ж. Пауло
Замена
C. Jennings
️️️️
К. Опоку
81'
Замена
Р. Эдвардс
️️️️
М. Фарфан
81'
Замена
Ф. Гинелла
️️️️
Х. Сифуэнтес
80'
78'
Желтая карточка
Х. Арреага
75'
Замена
Й. Гомес Андраде
️️️️
S. O'Neill
75'
Замена
К. Роу
️️️️
Б. Смит
Замена
Б. Дюк
️️️️
К. Бэйрд
64'
54'
ГОЛ! 1:1!
Б. Смит
ГОЛ! 1:0!
Э. Атуэста
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес
13
Pablo Sisniega
ВР
3
Хесус Мурильо
ЦЗ
3
Марко Фарфан
ЦЗ
6
Диего Паласиос
ЦЗ
4
Эдди Сегура
ЦЗ
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
21
Крис Бэйрд
ЦП
15
Латиф Блессинг
ЦП
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
20
Эдуард Атуэста
ЦП
90
Квадво Опоку
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
5
Нуху Толо
ЦЗ
12
Джош Атенсио
ОП
16
Алекс Рольдан
ЦП
6
Жоао Пауло
ЦП
7
Кристиан Рольдан
ЦП
29
Will Bruin
ЦФ
9
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Лос-Анджелес
24
Тони Леоне
ЦЗ
2
Jordan Harvey
ЦЗ
33
Ким Мун-Хван
ПЗ
7
Брайс Дюк
ЦП
45
Франсиско Гинелла
ЦП
26
Cal Jennings
ЦФ
30
Tomás Romero
ЦФ
24
Álvaro Quezada
ЦФ
44
Рахим Эдвардс
ЦФ
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
6
Дэнни Лейва
ЦП
21
Jordy Delem
ЦП
22
Келин Роу
ЦП
18
Spencer Richey
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
4-5-1
13
3
Мурильо
6
Паласиос
4
Сегура
3
Фарфан
21
Бэйрд
15
Блессинг
14
Кайе
20
Атуэста
8
Сифуэнтес
90
Опоку
4-1-3-2
24
Фрай
3
Арреага
40
5
Толо
14
Смит
12
Атенсио
16
Рольдан
6
Пауло
7
Рольдан
9
Руидиас
29
90
Опоку
26
26
90
Опоку
21
Бэйрд
7
Дюк
7
Дюк
21
Бэйрд
8
Сифуэнтес
45
Гинелла
45
Гинелла
8
Сифуэнтес
3
Фарфан
44
Эдвардс
44
Эдвардс
3
Фарфан
29
45
45
29
40
28
Гомес Андраде
28
Гомес Андраде
40
6
Пауло
21
21
6
Пауло
14
Смит
22
Роу
22
Роу
14
Смит
Остались в запасе
Лос-Анджелес
Сиэтл
24
Тони Леоне
ЦЗ
33
Ким Мун-Хван
ПЗ
30
Tomás Romero
ЦФ
24
Álvaro Quezada
ЦФ
2
Jordan Harvey
ЦЗ
Главный тренер
Боб Брэдли
18
Spencer Richey
ЦФ
30
Stefan Cleveland
ВР
6
Дэнни Лейва
ЦП
Главный тренер
Брайан Шметцер
Остались в запасе
24
Тони Леоне
ЦЗ
33
Ким Мун-Хван
ПЗ
30
Tomás Romero
ЦФ
24
Álvaro Quezada
ЦФ
2
Jordan Harvey
ЦЗ
Остались в запасе
18
Spencer Richey
ЦФ
30
Stefan Cleveland
ВР
6
Дэнни Лейва
ЦП
Главный тренер
Боб Брэдли
Главный тренер
Брайан Шметцер
Статистика матча Лос-Анджелес - Сиэтл
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Информация о матче
Стадион:
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