Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Молодежный чемпионат Европы
Франция (мол) - Дания (мол)
Франция (мол) - Дания (мол): обзор матча 25 марта 2021
Франция (мол)
25.03.2021, четверг, 23:00
Молодежный чемпионат Европы, группа C, 1 тур
0 : 1
Завершен
Дания (мол)
75'
А. Дрейер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Франция (мол) - Дания (мол)
83'
Замена
М. Юльманн
️️️️
М. Андерсен
Замена
Б. Сумаре
️️️️
Э. Камавинга
77'
Замена
А. Лорьенте
️️️️
Р. Февр
77'
75'
ГОЛ! 0:1!
А. Дрейер
Пас отдал
Я. Брун-Ларсен
70'
Замена
К. Хольс
️️️️
Й. Линдстрем
Замена
Р. Коло Муани
️️️️
О. Эдуард
62'
Замена
О. Чуамени
️️️️
Б. Камара
62'
Замена
Н. Иконе
️️️️
М. Гендузи
62'
60'
Замена
Н. Фредериксен
️️️️
В. Фагир
Желтая карточка
Э. Камавинга
57'
49'
Желтая карточка
Й. Линдстрем
46'
Замена
А. Дрейер
️️️️
Г. Исаксен
Желтая карточка
А. Гуири
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция (мол)
23
Альбан Лафон
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
21
Уэсли Фофана
ЦЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
0
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
19
Бубакар Камара
ОП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
0
Ромен Февр
ПВ
0
Одсонн Эдуард
ЦФ
9
Амин Гуири
ЦФ
Дания (мол)
16
Оливер Кристенсен
ВР
15
Расмус Карстенсен
ЦЗ
6
Виктор Нельссон
ЦЗ
0
Андреас Поульсен
ЦЗ
11
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
15
Николас Нартей
ЦП
20
Магнус Андерсен
ЦП
17
Йеспер Линдстрем
АП
8
Густав Исаксен
ПП
23
Вахид Фагир
ЦФ
Главный тренер
Альберт Капеллас Хермс
Франция (мол)
0
Илан Мелье
ВР
16
Димитри Берто
ВР
0
Файто Мауасса
ЛЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
2
Пьер Калюлю
ЦЗ
0
Алексис Клод-Морис
ЛВ
0
Бубакари Сумаре
ОП
8
Орельен Чуамени
ОП
8
Нанитамо Иконе
ПВ
0
Арман Лорьенте
ПВ
12
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Дания (мол)
22
Петер Виндаль
ВР
16
Мадс Хермансен
ВР
0
Фредерик Алвес
ЦЗ
13
Мадс Расмуссен
ПЗ
19
Мохаммед Дарами
ЛВ
0
Виктор Йенсен
ЦП
21
Мортен Юльманн
ЦП
20
Андерс Дрейер
ПВ
7
Николай Лаурсен
ПВ
20
Карло Хольс
ЦФ
9
Николай Фредериксен
ЦФ
4-1-2-1-2
23
Лафон
3
Трюффер
5
Кунде
0
Бадьяшиль
21
Фофана
19
Камара
6
Камавинга
6
Гендузи
0
Февр
9
Гуири
0
Эдуард
3-3-2-1
16
Кристенсен
15
Карстенсен
6
Нельссон
0
Поульсен
8
Исаксен
20
Андерсен
15
Нартей
17
Линдстрем
11
Брун-Ларсен
23
Фагир
6
Камавинга
0
Сумаре
0
Сумаре
6
Камавинга
19
Камара
8
Чуамени
8
Чуамени
19
Камара
6
Гендузи
8
Иконе
8
Иконе
6
Гендузи
0
Февр
0
Лорьенте
0
Лорьенте
0
Февр
0
Эдуард
12
Муани
12
Муани
0
Эдуард
17
Линдстрем
20
Хольс
20
Хольс
17
Линдстрем
8
Исаксен
20
Дрейер
20
Дрейер
8
Исаксен
23
Фагир
9
Фредериксен
9
Фредериксен
23
Фагир
20
Андерсен
21
Юльманн
21
Юльманн
20
Андерсен
Остались в запасе
Франция (мол)
Дания (мол)
0
Илан Мелье
ВР
16
Димитри Берто
ВР
0
Файто Мауасса
ЛЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
2
Пьер Калюлю
ЦЗ
0
Алексис Клод-Морис
ЛВ
19
Мохаммед Дарами
ЛВ
7
Николай Лаурсен
ПВ
0
Виктор Йенсен
ЦП
13
Мадс Расмуссен
ПЗ
22
Петер Виндаль
ВР
16
Мадс Хермансен
ВР
0
Фредерик Алвес
ЦЗ
Главный тренер
Альберт Капеллас Хермс
Остались в запасе
0
Илан Мелье
ВР
16
Димитри Берто
ВР
0
Файто Мауасса
ЛЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
2
Пьер Калюлю
ЦЗ
0
Алексис Клод-Морис
ЛВ
Остались в запасе
19
Мохаммед Дарами
ЛВ
7
Николай Лаурсен
ПВ
0
Виктор Йенсен
ЦП
13
Мадс Расмуссен
ПЗ
22
Петер Виндаль
ВР
16
Мадс Хермансен
ВР
0
Фредерик Алвес
ЦЗ
Главный тренер
Альберт Капеллас Хермс
Статистика матча Франция (мол) - Дания (мол)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Франция (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1/2 финала
Германия (мол)
3 : 0
25.06.2025
Франция (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1/4 финала
Дания (мол)
2 : 3
22.06.2025
Франция (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Франция (мол)
4 : 1
17.06.2025
Польша (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Франция (мол)
3 : 2
14.06.2025
Грузия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1 тур
Португалия (мол)
0 : 0
11.06.2025
Франция (мол)
Дания (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1/4 финала
Дания (мол)
2 : 3
22.06.2025
Франция (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Дания (мол)
2 : 2
18.06.2025
Финляндия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Нидерланды (мол)
1 : 2
15.06.2025
Дания (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1 тур
Украина (мол)
2 : 3
12.06.2025
Дания (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Италия (мол)
1 : 1
24.03.2025
Дания (мол)
Новости команд
Все
Франция (мол)
Дания (мол)
Определились финалисты молодежного Евро-2025
2025.06.26 00:24
Определились все полуфиналисты молодежного Евро-2025
2025.06.23 09:48
Результаты жеребьевки отбора на молодежный Евро, который совместно примут Албания и Сербия
2025.02.06 14:33
Сака побил рекорд Анри в «Арсенале»
2024.10.28 00:36
10 лучших игроков «Арсенала» в 21-м веке по версии Goal
2024.10.10 15:07
Определились финалисты молодежного Евро-2025
2025.06.26 00:24
Определились все полуфиналисты молодежного Евро-2025
2025.06.23 09:48
Результаты жеребьевки отбора на молодежный Евро, который совместно примут Албания и Сербия
2025.02.06 14:33
Сака побил рекорд Анри в «Арсенале»
2024.10.28 00:36
10 лучших игроков «Арсенала» в 21-м веке по версии Goal
2024.10.10 15:07
Определились все полуфиналисты молодежного Евро-2025
2025.06.23 09:48
Результаты жеребьевки отбора на молодежный Евро, который совместно примут Албания и Сербия
2025.02.06 14:33
Шестая страна присоединилась к бойкоту матчей с юниорскими сборными России
2023.09.27 17:48
33
Молодежный Евро-2021. Германия и Португалия стали полуфиналистами турнира
2021.06.01 00:58
Определились все участники плей-офф молодежного Евро-2021
2021.03.31 21:35
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+