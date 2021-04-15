Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Славия - Арсенал
Славия - Арсенал: обзор матча 15 апреля 2021
Славия
15.04.2021, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/4 финала
0 : 4
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Арсенал
18'
Н. Пепе
21'
А. Ляказетт (П)
24'
Б. Сака
77'
А. Ляказетт
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Славия - Арсенал
88'
Замена
Ф. Балогун
️️️️
Н. Пепе
82'
Желтая карточка
Г. Мартинелли
78'
Замена
С. Соареш
️️️️
Т. Парти
78'
Замена
Г. Мартинелли
️️️️
Б. Сака
78'
Замена
Э. Нкетиа
️️️️
А. Ляказетт
77'
ГОЛ! 0:4!
А. Ляказетт
Пас отдал
Н. Пепе
Замена
С. Тецл
️️️️
Я. Кухта
71'
67'
Замена
М. Эль-Ненни
️️️️
Э. Смит-Роу
Желтая карточка
П. Олаинка
63'
Замена
Д. Висински
️️️️
А. Бах
46'
Замена
О. Лингр
️️️️
Н. Станчу
46'
Замена
О. Дорли
️️️️
Я. Боржил
46'
Замена
Л. Масопуст
️️️️
Я. Громада
46'
24'
ГОЛ! 0:3!
Б. Сака
Пас отдал
К. Чамберс
21'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Ляказетт
Желтая карточка
Я. Громада
20'
18'
ГОЛ! 0:1!
Н. Пепе
Пас отдал
Э. Смит-Роу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
17
Лукаш Провод
ЛВ
14
Якуб Громада
ОП
10
Николае Станчу
ЦП
23
Петр Шевчик
ЦП
7
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
25
Даниэль Себальос
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
7
Букайо Сака
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Славия
13
Ян Стейскал
ВР
31
Пржемисл Коварж
ВР
19
Оскар Дорли
ЛП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
32
Ондржей Лингр
ЦП
9
Денис Висински
АП
8
Лукаш Масопуст
ПП
19
Абдалла Сима
ПВ
11
Станислав Тецл
ЦФ
Арсенал
5
Джеймс Хиллсон
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
6
Габриэль
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
66
Мигел Азиз
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Колар
26
Боржил
18
Бах
4
Зима
3
Голеш
14
Громада
10
Станчу
23
Шевчик
17
Провод
99
Олаинка
7
Кухта
3-1-2-2-2
1
Лено
12
Чамберс
6
Холдинг
4
Мари
34
Джака
25
Себальос
18
Парти
7
Сака
32
Смит-Роу
91
Ляказетт
19
Пепе
26
Боржил
19
Дорли
19
Дорли
26
Боржил
10
Станчу
32
Лингр
32
Лингр
10
Станчу
18
Бах
9
Висински
9
Висински
18
Бах
14
Громада
8
Масопуст
8
Масопуст
14
Громада
7
Кухта
11
Тецл
11
Тецл
7
Кухта
19
Пепе
9
Балогун
9
Балогун
19
Пепе
18
Парти
21
Соареш
21
Соареш
18
Парти
32
Смит-Роу
6
Эль-Ненни
6
Эль-Ненни
32
Смит-Роу
7
Сака
7
Мартинелли
7
Мартинелли
7
Сака
91
Ляказетт
9
Нкетиа
9
Нкетиа
91
Ляказетт
Остались в запасе
Славия
Арсенал
19
Абдалла Сима
ПВ
13
Ян Стейскал
ВР
31
Пржемисл Коварж
ВР
12
Ибрахим Траоре
ЦП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
66
Мигел Азиз
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
10
Виллиан
ЛВ
5
Джеймс Хиллсон
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
6
Габриэль
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
19
Абдалла Сима
ПВ
13
Ян Стейскал
ВР
31
Пржемисл Коварж
ВР
12
Ибрахим Траоре
ЦП
Остались в запасе
66
Мигел Азиз
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
10
Виллиан
ЛВ
5
Джеймс Хиллсон
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
6
Габриэль
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Славия - Арсенал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
Новости команд
Все
Славия
Арсенал
«Славия» – «Вильярреал» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
10:28
Лига чемпионов: шансы «Славии» и «Вильярреала» на победу в матче 5-го тура
09:38
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
«Арсенал» – «Боруссия Д» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 10:55
Лига чемпионов: шансы «Арсенала» и «Боруссии Д» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:01
«Славия» – «Вильярреал» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
10:28
Лига чемпионов: шансы «Славии» и «Вильярреала» на победу в матче 5-го тура
09:38
В Лиге чемпионов побили антирекорд Романцева
5 ноября
8
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
5 ноября
2
«Славия» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
«Арсенал» – «Боруссия Д» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 10:55
Лига чемпионов: шансы «Арсенала» и «Боруссии Д» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:01
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
21 ноября
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+