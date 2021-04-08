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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Арсенал - Славия
Арсенал - Славия: обзор матча 08 апреля 2021
Арсенал
08.04.2021, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/4 финала
1 : 1
Ответный матч – 4 : 0
Завершен
Славия
86'
Н. Пепе
90+4'
Т. Голеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Арсенал - Славия
90'
+4
ГОЛ! 1:1!
Т. Голеш
Замена
Д. Себальос
️️️️
Э. Смит-Роу
88'
ГОЛ! 1:0!
Н. Пепе
Пас отдал
П. Обамеянг
86'
85'
Замена
И. Траоре
️️️️
П. Олаинка
84'
Замена
Л. Масопуст
️️️️
Н. Станчу
Замена
П. Обамеянг
️️️️
А. Ляказетт
78'
Замена
М. Эль-Ненни
️️️️
Т. Парти
77'
Замена
Н. Пепе
️️️️
Б. Сака
77'
Замена
Г. Мартинелли
️️️️
Виллиан
73'
69'
Замена
Я. Кухта
️️️️
А. Сима
69'
Замена
О. Лингр
️️️️
О. Дорли
48'
Желтая карточка
Д. Зима
46'
Замена
П. Шевчик
️️️️
Я. Громада
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
18
Томас Парти
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
7
Букайо Сака
ПВ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
18
Александер Бах
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
99
Петер Олаинка
ЛВ
17
Лукаш Провод
ЛВ
14
Якуб Громада
ОП
10
Николае Станчу
ЦП
19
Абдалла Сима
ПВ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Арсенал
1
Карл Хейн
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
4
Пабло Мари
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
66
Мигел Азиз
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Славия
31
Пржемисл Коварж
ВР
13
Ян Стейскал
ВР
12
Ибрахим Траоре
ЦП
23
Петр Шевчик
ЦП
32
Ондржей Лингр
ЦП
9
Денис Висински
АП
8
Лукаш Масопуст
ПП
11
Станислав Тецл
ЦФ
7
Ян Кухта
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Лено
2
Бельерин
6
Холдинг
6
Габриэль
21
Соареш
34
Джака
18
Парти
10
Виллиан
32
Смит-Роу
7
Сака
91
Ляказетт
4-1-2-3
1
Колар
18
Бах
3
Голеш
4
Зима
26
Боржил
14
Громада
10
Станчу
19
Дорли
19
Сима
99
Олаинка
17
Провод
18
Парти
6
Эль-Ненни
6
Эль-Ненни
18
Парти
32
Смит-Роу
25
Себальос
25
Себальос
32
Смит-Роу
10
Виллиан
7
Мартинелли
7
Мартинелли
10
Виллиан
7
Сака
19
Пепе
19
Пепе
7
Сака
91
Ляказетт
7
Обамеянг
7
Обамеянг
91
Ляказетт
99
Олаинка
12
Траоре
12
Траоре
99
Олаинка
14
Громада
23
Шевчик
23
Шевчик
14
Громада
19
Дорли
32
Лингр
32
Лингр
19
Дорли
10
Станчу
8
Масопуст
8
Масопуст
10
Станчу
19
Сима
7
Кухта
7
Кухта
19
Сима
Остались в запасе
Арсенал
Славия
1
Карл Хейн
ВР
66
Мигел Азиз
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
13
Мэтью Райан
ВР
4
Пабло Мари
ЦЗ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
31
Пржемисл Коварж
ВР
13
Ян Стейскал
ВР
9
Денис Висински
АП
11
Станислав Тецл
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
1
Карл Хейн
ВР
66
Мигел Азиз
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
13
Мэтью Райан
ВР
4
Пабло Мари
ЦЗ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Остались в запасе
31
Пржемисл Коварж
ВР
13
Ян Стейскал
ВР
9
Денис Висински
АП
11
Станислав Тецл
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Арсенал - Славия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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