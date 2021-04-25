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Расписание матчей
МЛС 2026
Филадельфия Юнион - Интер Майами
Филадельфия Юнион - Интер Майами: обзор матча 25 апреля 2021
Филадельфия Юнион
25.04.2021, воскресенье, 03:00
США. МЛС, 3 тур
1 : 2
Завершен
Интер Майами
54'
Х. Монтейру
73'
Г. Игуаин
83'
F. Higuaín
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Филадельфия Юнион - Интер Майами
Замена
Д. МакГлинн
️️️️
I.
90'
+1
83'
ГОЛ! 1:2!
F. Higuaín
Пас отдал
Х. Николас Фигаль
Замена
A. Fontana
️️️️
Л. Флеч
79'
Замена
I.
️️️️
K. Przybyłko
79'
79'
Замена
Р. Шоукросс
️️️️
К. Лирдам
78'
Замена
В. Ульоа
️️️️
Б. Матюиди
73'
ГОЛ! 1:1!
Г. Игуаин
Пас отдал
F. Higuaín
69'
Замена
S. Guediri
️️️️
Д. Джонс
Замена
К. Бурк
️️️️
С. Сантос
62'
62'
Замена
F. Higuaín
️️️️
Р. Писарро
ГОЛ! 1:0!
Х. Монтейру
Пас отдал
K. Przybyłko
54'
Желтая карточка
Х. Мартинес
48'
46'
Замена
J. Chapman
️️️️
Р. Робинсон
30'
Желтая карточка
Б. Матюиди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
27
Кай Вагнер
ЛЗ
15
Оливье Мбайзо
ЦЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
18
Леон Флеч
ОП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
70
Хосе Мартинес
ЦП
35
Хамиру Монтейру
ЦП
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
19
Серхио Сантос
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Интер Майами
77
Джон МакКартни
ВР
33
Джовин Джонс
ЦЗ
4
Хорхе Николас Фигаль
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
19
Робби Робинсон
ЛВ
40
Грегоре
ОП
8
Блейз Матюиди
ЦП
90
Льюис Морган
ЦП
7
Родолфо Писарро
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Филадельфия Юнион
49
Мэтт Фриз
ВР
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
2
Мэтт Реал
ЦЗ
7
Джек МакГлинн
ЦП
0
Ilson
ЦП
17
A. Fontana
ЦП
33
Куинн Салливан
АП
78
Aurelien Collin
ЦФ
7
Кори Бурк
ЦФ
Интер Майами
4
Кристиан Макун
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
28
Эдисон Аскона
ЛВ
14
Jay Chapman
ЦП
13
Виктор Ульоа
ЦП
9
Хулиан Карранца
ЦФ
2
Federico Higuaín
ЦФ
35
Sami Guediri
ЦФ
18
Dylan Castanheira
ЦФ
4-1-3-2
18
Блэйк
27
Вагнер
5
Глеснес
3
Эллиот
15
Мбайзо
18
Флеч
11
Бедойя
70
Мартинес
35
Монтейру
19
Сантос
93
4-1-2-1-2
77
МакКартни
4
Фигаль
18
Лирдам
14
33
Джонс
40
Грегоре
8
Матюиди
90
Морган
19
Робинсон
9
Игуаин
7
Писарро
7
МакГлинн
7
МакГлинн
93
0
0
93
18
Флеч
17
17
18
Флеч
19
Сантос
7
Бурк
7
Бурк
19
Сантос
7
Писарро
2
2
7
Писарро
33
Джонс
35
35
33
Джонс
18
Лирдам
17
Шоукросс
17
Шоукросс
18
Лирдам
19
Робинсон
14
14
19
Робинсон
8
Матюиди
13
Ульоа
13
Ульоа
8
Матюиди
Остались в запасе
Филадельфия Юнион
Интер Майами
49
Мэтт Фриз
ВР
33
Куинн Салливан
АП
78
Aurelien Collin
ЦФ
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
2
Мэтт Реал
ЦЗ
Главный тренер
Джим Кертин
9
Хулиан Карранца
ЦФ
28
Эдисон Аскона
ЛВ
4
Кристиан Макун
ЦЗ
18
Dylan Castanheira
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Остались в запасе
49
Мэтт Фриз
ВР
33
Куинн Салливан
АП
78
Aurelien Collin
ЦФ
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
2
Мэтт Реал
ЦЗ
Остались в запасе
9
Хулиан Карранца
ЦФ
28
Эдисон Аскона
ЛВ
4
Кристиан Макун
ЦЗ
18
Dylan Castanheira
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Главный тренер
Фил Невилл
Статистика матча Филадельфия Юнион - Интер Майами
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
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