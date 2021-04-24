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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Сити - Цинциннати
Нью-Йорк Сити - Цинциннати: обзор матча 24 апреля 2021
Нью-Йорк Сити
24.04.2021, суббота, 20:00
США. МЛС, 2 тур
5 : 0
Завершен
Цинциннати
7'
Х. Медина
53'
Н. Хагглунд (АГ)
57'
Г. Тораринссон
67'
В. Кастелланос
83'
Х. Медина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Йорк Сити - Цинциннати
ГОЛ! 5:0!
Х. Медина
Пас отдал
А. Моралес
83'
Замена
Т. Грэй
️️️️
A. Tinnerholm
83'
81'
Замена
Б. Васкес
️️️️
Бреннер
Замена
Н. Асеведо
️️️️
Д. Сэндс
72'
ГОЛ! 4:0!
В. Кастелланос
Пас отдал
А. Моралес
67'
64'
Замена
H. Medunjanin
️️️️
Y. Kubo
Замена
А. Моралес
️️️️
К. Паркс
64'
Желтая карточка
В. Кастелланос
60'
58'
Замена
Ю. Локадия
️️️️
А. Барреаль
ГОЛ! 3:0!
Г. Тораринссон
57'
56'
Желтая карточка
А. Крус
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Н. Хагглунд
53'
53'
Замена
К. Станко
️️️️
K. Mokotjo
Желтая карточка
Г. Тораринссон
50'
ГОЛ! 1:0!
Х. Медина
Пас отдал
В. Кастелланос
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
18
Александр Калленс
ЦЗ
3
Anton Tinnerholm
ЦЗ
25
Максим Шано
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
28
Хесус Медина
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
55
Китон Паркс
ЦП
17
Andres Jasson
ЦФ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Цинциннати
22
Пжемислав Тытонь
ВР
24
Том Петтерссон
ЛЗ
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
8
Аллан Крус
ЦП
12
Kamohelo Mokotjo
ЦП
22
Альваро Барреаль
ПВ
14
Кэлвин Харрис
ЛФ
20
Бреннер
ЦФ
7
Yuya Kubo
ЦФ
36
Joseph-Claude Gyau
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Нью-Йорк Сити
18
Мальте Амундсен
ЛАЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
24
Тайвон Грэй
ПЗ
5
Николас Асеведо
ОП
2
Chris Gloster
ЦФ
32
Vuk Latinovich
ЦФ
13
Luis Barraza
ЦФ
18
Исмаэль Тажури
ЦФ
Цинциннати
55
Коди Кроппер
ВР
27
Калеб Станко
ЦП
16
Zico Bailey
ЦФ
19
Edgar Castillo
ЦФ
4
Haris Medunjanin
ЦФ
0
B. Mines
ЦФ
27
Avionne Flanagan
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
4-4-2
1
Джонсон
18
Калленс
25
Шано
6
Сэндс
3
4
Тораринссон
10
Моралес
55
Паркс
28
Медина
11
Кастелланос
17
3-2-1-4
22
Тытонь
22
Матаррита
4
Хагглунд
24
Петтерссон
8
Крус
12
22
Барреаль
36
7
20
Бреннер
14
Харрис
6
Сэндс
5
Асеведо
5
Асеведо
6
Сэндс
3
24
Грэй
24
Грэй
3
55
Паркс
27
Моралес
27
Моралес
55
Паркс
7
4
4
7
12
27
Станко
27
Станко
12
22
Барреаль
9
Локадия
9
Локадия
22
Барреаль
20
Бреннер
9
Васкес
9
Васкес
20
Бреннер
Остались в запасе
Нью-Йорк Сити
Цинциннати
2
Chris Gloster
ЦФ
32
Vuk Latinovich
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЛАЗ
13
Luis Barraza
ЦФ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
18
Исмаэль Тажури
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
16
Zico Bailey
ЦФ
19
Edgar Castillo
ЦФ
0
B. Mines
ЦФ
27
Avionne Flanagan
ЦФ
55
Коди Кроппер
ВР
Главный тренер
Яп Стам
Остались в запасе
2
Chris Gloster
ЦФ
32
Vuk Latinovich
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЛАЗ
13
Luis Barraza
ЦФ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
18
Исмаэль Тажури
ЦФ
Остались в запасе
16
Zico Bailey
ЦФ
19
Edgar Castillo
ЦФ
0
B. Mines
ЦФ
27
Avionne Flanagan
ЦФ
55
Коди Кроппер
ВР
Главный тренер
Ронни Дейла
Главный тренер
Яп Стам
Статистика матча Нью-Йорк Сити - Цинциннати
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Информация о матче
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