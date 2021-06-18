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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Шахтер Караганда - Тараз
Шахтер Караганда - Тараз: обзор матча 18 июня 2021
Шахтер Караганда
18.06.2021, пятница, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Тараз
21'
М. Бакаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер Караганда - Тараз
Замена
Т. Нурсеитов
️️️️
М. Габышев
90'
+1
89'
Желтая карточка
П. Эужениу
87'
Замена
Г. Кан
️️️️
Н. Адамович
81'
Желтая карточка
Н. Адамович
Замена
А. Таттыбаев
️️️️
Г. Наджарян
78'
61'
Замена
А. Сулей
️️️️
Д. Караман
61'
Замена
А. Сапаргалиев
️️️️
Б. Айтбаев
56'
Желтая карточка
Ж. Жаксылыков
52'
Желтая карточка
Д. Караман
Желтая карточка
М. Габышев
50'
Замена
С. Удо
️️️️
А. Чочиев
46'
ГОЛ! 1:0!
М. Бакаев
21'
20'
Желтая карточка
Ф. Обилор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер Караганда
30
Игорь Шацкий
ВР
3
Давид Атанаскоски
ЛЗ
33
Евгений Гапон
ЛЗ
55
Иван Граф
ЦЗ
19
Михаил Габышев
ПЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
19
Геворг Наджарян
ПЗ
88
Михаил Бакаев
ОП
11
Алан Чочиев
АП
19
Vuk Mitošević
ЦФ
9
M. Toshev
ЦФ
Главный тренер
Евгений Свешников
Тараз
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
23
Берик Шайхов
ЛЗ
5
Файт Обилор
ЦЗ
2
Жалгас Жаксылыков
ЦЗ
6
Берик Айтбаев
ЦЗ
20
Максат Амирханов
ПЗ
8
Ненад Адамович
ЦП
99
Педру Эужениу
ПВ
18
Динмухамед Караман
ПВ
63
Alphonse
ЦФ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
Шахтер Караганда
99
Данила Карпиков
ВР
50
Таир Нурсеитов
ЦЗ
2
Егор Алишаускас
ПЗ
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
22
Максим Галкин
ЛВ
4
Соломон Удо
ЦП
18
Абылайхан Назымханов
АП
11
Иван Свиридов
ПВ
9
Айдос Таттыбаев
ЦФ
35
Ernar Saylauov
ЦФ
Тараз
40
Станислав Щербаков
ВР
2
Елдос Ахметов
ЦЗ
5
Адилет Кенесбек
ПЗ
11
Еркебулан Тойбеков
ЛВ
7
Гаврил Кан
ЛВ
77
Алишер Сулей
ЛВ
8
Алмас Сапаргалиев
ОП
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
10
Жакып Кожамберды
ПВ
1
Almaz Khamytbekov
ЦФ
27
Dmitriy Evstigneev
ЦФ
3-3-1-2
30
Шацкий
14
Кыбырай
3
Атанаскоски
55
Граф
33
Гапон
88
Бакаев
19
Наджарян
11
Чочиев
9
19
3-2-1-2-2
74
Сейсен
5
Обилор
2
Жаксылыков
6
Айтбаев
20
Амирханов
23
Шайхов
8
Адамович
18
Караман
99
Эужениу
9
Жумабек
63
11
Чочиев
4
Удо
4
Удо
11
Чочиев
19
Наджарян
9
Таттыбаев
9
Таттыбаев
19
Наджарян
19
Габышев
50
Нурсеитов
50
Нурсеитов
19
Габышев
6
Айтбаев
8
Сапаргалиев
8
Сапаргалиев
6
Айтбаев
8
Адамович
7
Кан
7
Кан
8
Адамович
18
Караман
77
Сулей
77
Сулей
18
Караман
Остались в запасе
Шахтер Караганда
Тараз
11
Иван Свиридов
ПВ
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
2
Егор Алишаускас
ПЗ
18
Абылайхан Назымханов
АП
22
Максим Галкин
ЛВ
99
Данила Карпиков
ВР
35
Ernar Saylauov
ЦФ
Главный тренер
Евгений Свешников
1
Almaz Khamytbekov
ЦФ
40
Станислав Щербаков
ВР
2
Елдос Ахметов
ЦЗ
27
Dmitriy Evstigneev
ЦФ
5
Адилет Кенесбек
ПЗ
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
10
Жакып Кожамберды
ПВ
11
Еркебулан Тойбеков
ЛВ
Остались в запасе
11
Иван Свиридов
ПВ
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
2
Егор Алишаускас
ПЗ
18
Абылайхан Назымханов
АП
22
Максим Галкин
ЛВ
99
Данила Карпиков
ВР
35
Ernar Saylauov
ЦФ
Остались в запасе
1
Almaz Khamytbekov
ЦФ
40
Станислав Щербаков
ВР
2
Елдос Ахметов
ЦЗ
27
Dmitriy Evstigneev
ЦФ
5
Адилет Кенесбек
ПЗ
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
10
Жакып Кожамберды
ПВ
11
Еркебулан Тойбеков
ЛВ
Главный тренер
Евгений Свешников
Статистика матча Шахтер Караганда - Тараз
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Шахтер Караганда
2 : 3
22.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Туран
1 : 0
16.10.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Шахтер Караганда
2 : 0
08.10.2026
Академия Онтустик
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
17.09.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Жайык
1 : 2
11.09.2026
Шахтер Караганда
Тараз
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Батыр
2 : 3
22.10.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Тараз
5 : 0
16.10.2026
Каспий-М
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Тараз
1 : 1
09.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
17.09.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Тараз
3 : 3
11.09.2026
Хан-Тенгри
Информация о матче
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