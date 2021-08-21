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Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Славия-Мозырь - Шахтер
Славия-Мозырь - Шахтер: обзор матча 21 августа 2021
Славия-Мозырь
21.08.2021, суббота, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 20 тур
0 : 4
Завершен
Шахтер
4'
Д. Дарбо (П)
17'
М. Шатара
66'
Д. Дарбо
90'
М. Скавыш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Славия-Мозырь - Шахтер
90'
+3
Замена
М. Лицкевич
️️️️
Н. Корзун
90'
ГОЛ! 0:4!
М. Скавыш
84'
Замена
E. Vincent Okeuhie
️️️️
А. Пейич
Желтая карточка
К. Дрош
78'
Замена
A. Raevskiy
️️️️
В. Жук
75'
66'
ГОЛ! 0:3!
Д. Дарбо
63'
Замена
В. Ахмеди
️️️️
И. Иванович
Замена
Г. Якушевич
️️️️
Е. Барсуков
63'
Замена
M. Slyusar
️️️️
В. Есин
60'
57'
Замена
М. Скавыш
️️️️
Д. Подстрелов
Замена
D. Tetteh
️️️️
Н. Мельников
46'
Замена
А. Чухлей
️️️️
Ю. Ловец
46'
34'
Желтая карточка
Н. Корзун
28'
Желтая карточка
Ю. Сзоке
17'
ГОЛ! 0:2!
М. Шатара
Желтая карточка
Ф. Нар
16'
4'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Дарбо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия-Мозырь
84
Nikolai Romanyuk
ВР
44
Владислав Малькевич
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
27
Владимир Есин
ЛВ
6
Кристиан Дрош
ЦП
18
Владислав Жук
ЦП
28
Георгий Бугулов
ЦФ
11
Юрий Ловец
ЦФ
8
Евгений Барсуков
ЦФ
11
Никита Мельников
ЦФ
7
Фрэнсис Нар
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
Шахтер
3
Милош Шатара
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
37
Юлиус Сзоке
ЦП
99
Глеб Шевченко
ЦП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
98
Дембо Дарбо
ЦФ
32
Сергей Черник
ЦФ
18
Никита Корзун
ЦФ
6
Алекса Пейич
ЦФ
11
Игор Иванович
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Славия-Мозырь
0
A. Raevskiy
ЦЗ
20
Андрей Чухлей
ЦЗ
1
Maksim Shishlov
ЦФ
0
M. Slyusar
ЦФ
19
Илья Руцкий
ЦФ
10
Андрей Альшаник
ЦФ
13
Владислав Полоз
ЦФ
34
Артем Петренко
ЦФ
70
Dennis Tetteh
ЦФ
78
Глеб Якушевич
ЦФ
Шахтер
30
Александр Гутор
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
30
Валон Ахмеди
ЦФ
38
Макар Лицкевич
ЦФ
33
Eze Vincent Okeuhie
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
18
Tin Vukmanić
ЦФ
2-2-1-5
84
44
Малькевич
44
Шестиловский
6
Дрош
18
Жук
27
Есин
11
Ловец
7
Нар
11
Мельников
8
Барсуков
28
Бугулов
3-2-1-5
3
Шатара
67
Бегунов
66
Политевич
37
Сзоке
99
Шевченко
98
Подстрелов
98
Дарбо
11
Иванович
6
Пейич
18
Корзун
32
Черник
18
Жук
0
0
18
Жук
11
Ловец
20
Чухлей
20
Чухлей
11
Ловец
27
Есин
0
0
27
Есин
11
Мельников
70
70
11
Мельников
8
Барсуков
78
Якушевич
78
Якушевич
8
Барсуков
11
Иванович
30
Ахмеди
30
Ахмеди
11
Иванович
18
Корзун
38
Лицкевич
38
Лицкевич
18
Корзун
6
Пейич
33
33
6
Пейич
98
Подстрелов
15
Скавыш
15
Скавыш
98
Подстрелов
Остались в запасе
Славия-Мозырь
Шахтер
1
Maksim Shishlov
ЦФ
19
Илья Руцкий
ЦФ
10
Андрей Альшаник
ЦФ
13
Владислав Полоз
ЦФ
34
Артем Петренко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
30
Александр Гутор
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
18
Tin Vukmanić
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
1
Maksim Shishlov
ЦФ
19
Илья Руцкий
ЦФ
10
Андрей Альшаник
ЦФ
13
Владислав Полоз
ЦФ
34
Артем Петренко
ЦФ
Остались в запасе
30
Александр Гутор
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
18
Tin Vukmanić
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Славия-Мозырь - Шахтер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Белшина
2 : 4
19.10.2026
Славия-Мозырь
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Информация о матче
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