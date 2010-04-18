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АПЛ 2026/2027
Уиган Атлетик - Арсенал
Уиган Атлетик - Арсенал: обзор матча 18 апреля 2010
Уиган Атлетик
18.04.2010, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-лига, 35 тур
3 : 2
Завершен
Арсенал
81'
Б. Уотсон
88'
Т. Брамбл
90+1'
Ч. Н'Зогбиа
42'
Т. Уолкотт
48'
М. Сильвестр
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Арсенал
Замена
П. Шарнер
️️️️
Б. Уотсон
+2
ГОЛ! 3:2!
Ч. Н'Зогбиа
+1
Замена
Р. ван Перси
️️️️
К. Истмонд
ГОЛ! 2:2!
Т. Брамбл
Замена
Ф. Мерида
️️️️
Т. Уолкотт
Замена
Э. Эбуэ
️️️️
Т. Росицки
ГОЛ! 1:2!
Б. Уотсон
Пас отдал
В. Мозес
Желтая карточка
Т. Брамбл
Замена
В. Мозес
️️️️
М. Морено
ГОЛ! 0:2!
М. Сильвестр
Пас отдал
С. Насри
ГОЛ! 0:1!
Т. Уолкотт
Пас отдал
Н. Бендтнер
Желтая карточка
С. Насри
Желтая карточка
М. Диаме
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
43
Крис Киркленд
ВР
19
Титус Брамбл
ЛЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
2
Стив Гохури
ЦЗ
25
Марио Мелхиот
ПЗ
26
Бен Уотсон
ЛП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ПП
9
Марсело Морено
ЦФ
23
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
5
Сол Кэмпбелл
ЦЗ
3
Гаэль Клиши
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
6
Крэйг Истмонд
ЛП
14
Самир Насри
ЦП
5
Абу Диаби
ЦП
10
Томаш Росицки
ПП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
32
Тео Уолкотт
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Уиган Атлетик
88
Владимир Стойкович
ВР
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Джейсон Скотланд
ЦФ
Арсенал
1
Вито Манноне
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
8
Фран Мерида
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
32
Робин ван Перси
ЦФ
4-4-2
43
Киркленд
19
Брамбл
3
Фигероа
2
Гохури
25
Мелхиот
26
Уотсон
28
Н'Зогбиа
17
Диаме
16
МакКарти
23
Родальега
9
Морено
4-4-2
22
Фабиански
3
Санья
5
Кэмпбелл
3
Клиши
16
Сильвестр
10
Росицки
14
Насри
5
Диаби
6
Истмонд
32
Уолкотт
32
Бендтнер
26
Уотсон
20
Шарнер
20
Шарнер
26
Уотсон
9
Морено
11
Мозес
11
Мозес
9
Морено
10
Росицки
27
Эбуэ
27
Эбуэ
10
Росицки
32
Уолкотт
8
Мерида
8
Мерида
32
Уолкотт
6
Истмонд
32
ван Перси
32
ван Перси
6
Истмонд
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Арсенал
88
Владимир Стойкович
ВР
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
9
Джейсон Скотланд
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
1
Вито Манноне
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
88
Владимир Стойкович
ВР
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
9
Джейсон Скотланд
ЦФ
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Уиган Атлетик - Арсенал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 16:25 (прямая)
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