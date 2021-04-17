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Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Шахтер - Славия-Мозырь
Шахтер - Славия-Мозырь: обзор матча 17 апреля 2021
Шахтер
17.04.2021, суббота, 20:00
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
4 : 1
Завершен
Славия-Мозырь
44'
Ю. Кендыш
55'
Д. Дарбо
82'
Д. Дарбо
90+4'
Р. Дебелко
62'
И. Тимонюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Славия-Мозырь
ГОЛ! 4:1!
Р. Дебелко
90'
+4
Замена
Р. Дебелко
️️️️
Д. Дарбо
90'
+2
Замена
В. Сотников
️️️️
Н. Корзун
90'
+1
Замена
E. Vincent Okeuhie
️️️️
И. Иванович
89'
87'
Замена
И. Руцкий
️️️️
A. Raevskiy
Замена
Ю. Сзоке
️️️️
В. Ахмеди
87'
Замена
Д. Подстрелов
️️️️
И. Стасевич
87'
ГОЛ! 3:1!
Д. Дарбо
82'
80'
Вторая желтая
В. Жук
78'
Замена
L. Njengo
️️️️
Г. Якушевич
70'
Замена
А. Альшаник
️️️️
Y. Nedashkovskiy
62'
ГОЛ! 2:1!
И. Тимонюк
61'
Замена
Е. Барсуков
️️️️
I. Tlupov
ГОЛ! 2:0!
Д. Дарбо
55'
53'
Замена
D. Tetteh
️️️️
Н. Мельников
ГОЛ! 1:0!
Ю. Кендыш
Пас отдал
Д. Дарбо
44'
24'
Желтая карточка
В. Жук
6'
Желтая карточка
Y. Nedashkovskiy
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Александр Гутор
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
5
Никола Антич
ЦЗ
18
Никита Корзун
ОП
30
Валон Ахмеди
ЦП
99
Глеб Шевченко
ЦП
77
Юрий Кендыш
ЦП
7
Игорь Стасевич
ЦП
11
Игор Иванович
ПВ
98
Дембо Дарбо
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Славия-Мозырь
16
Mikhail Baranovski
ВР
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
0
A. Raevskiy
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
0
Y. Nedashkovskiy
ЦЗ
44
Игорь Тимонюк
ЦЗ
18
Владислав Жук
ЦП
0
I. Tlupov
ЦФ
0
I. Shabanov
ЦФ
11
Никита Мельников
ЦФ
7
Фрэнсис Нар
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
Шахтер
1
Максим Белов
ВР
32
Сергей Черник
ВР
67
Роман Бегунов
ЦЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
37
Юлиус Сзоке
ЦП
33
Виктор Сотников
ЦП
0
G. Diasamidze
ЦП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
33
Eze Vincent Okeuhie
ЦФ
27
Роман Дебелко
ЦФ
Славия-Мозырь
16
Kirill Pavlyuchek
ЦЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
10
Андрей Альшаник
ПЗ
1
Maksim Shishlov
ЦФ
14
Alexander Dygun
ЦФ
80
Guido Ratto Canziani
ЦФ
26
Leo Njengo
ЦФ
0
M. Slyusar
ЦФ
70
Dennis Tetteh
ЦФ
8
Евгений Барсуков
ЦФ
3-1-4-1-1
30
Гутор
24
Филипенко
20
Сачивко
5
Антич
18
Корзун
30
Ахмеди
77
Кендыш
7
Стасевич
99
Шевченко
11
Иванович
98
Дарбо
3-2-1-4
16
44
Шестиловский
0
44
Тимонюк
78
Якушевич
0
18
Жук
7
Нар
11
Мельников
0
0
11
Иванович
33
33
11
Иванович
7
Стасевич
98
Подстрелов
98
Подстрелов
7
Стасевич
98
Дарбо
27
Дебелко
27
Дебелко
98
Дарбо
30
Ахмеди
37
Сзоке
37
Сзоке
30
Ахмеди
18
Корзун
33
Сотников
33
Сотников
18
Корзун
0
19
Руцкий
19
Руцкий
0
0
10
Альшаник
10
Альшаник
0
78
Якушевич
26
26
78
Якушевич
11
Мельников
70
70
11
Мельников
0
8
Барсуков
8
Барсуков
0
Остались в запасе
Шахтер
Славия-Мозырь
1
Максим Белов
ВР
32
Сергей Черник
ВР
67
Роман Бегунов
ЦЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
0
G. Diasamidze
ЦП
Главный тренер
Роман Григорчук
1
Maksim Shishlov
ЦФ
14
Alexander Dygun
ЦФ
80
Guido Ratto Canziani
ЦФ
16
Kirill Pavlyuchek
ЦЗ
0
M. Slyusar
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
Остались в запасе
1
Максим Белов
ВР
32
Сергей Черник
ВР
67
Роман Бегунов
ЦЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
0
G. Diasamidze
ЦП
Остались в запасе
1
Maksim Shishlov
ЦФ
14
Alexander Dygun
ЦФ
80
Guido Ratto Canziani
ЦФ
16
Kirill Pavlyuchek
ЦЗ
0
M. Slyusar
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Юрий Пунтус
Статистика матча Шахтер - Славия-Мозырь
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Белшина
2 : 4
19.10.2026
Славия-Мозырь
Информация о матче
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