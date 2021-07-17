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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Сморгонь - СКА-1938
Сморгонь - СКА-1938: обзор матча 17 июля 2021
Сморгонь
17.07.2021, суббота, 18:45
Белоруссия. Высшая лига, 1 тур
2 : 2
Завершен
СКА-1938
7'
К. Леонович
76'
Р. Пасевич
21'
А. Рылач
84'
А. Свирепа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сморгонь - СКА-1938
84'
ГОЛ! 2:2!
А. Свирепа
Пас отдал
В. Васильев
Замена
D. Ignatenko
️️️️
Р. Пасевич
82'
Замена
Д. Сибилев
️️️️
A. Shtygel
82'
ГОЛ! 2:1!
Р. Пасевич
Пас отдал
Я. Камара
76'
Замена
S. Bondarenko
️️️️
К. Леонович
64'
62'
Замена
️️️️
А. Лаврик
46'
Замена
В. Васильев
️️️️
Б. Абдихоликов
46'
Замена
Р. Папарига
️️️️
Ш. Убайдуллаев
21'
ГОЛ! 1:1!
А. Рылач
Пас отдал
А. Лаврик
Желтая карточка
A. Shtygel
19'
ГОЛ! 1:0!
К. Леонович
Пас отдал
Р. Пасевич
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сморгонь
1
Даниил Шапко
ВР
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
66
Ямусса Камара
ОП
15
Владислав Яцкевич
ЦП
0
E. Savostyanov
ЦФ
0
Z. Zadi
ЦФ
0
A. Shtygel
ЦФ
0
V. Kaborda
ЦФ
9
Кирилл Леонович
ЦФ
97
Роман Пасевич
ЦФ
0
L. Kovel
ЦФ
Главный тренер
Сергей Дорохович
СКА-1938
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
3
Артем Сокол
ЦЗ
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
6
A. Musahagian
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ЦП
7
Александр Свирепа
ЦП
2
Андрей Рылач
ПВ
13
Vladislav Bakonin
ЦФ
4
Mamadou Diallo
ЦФ
10
Шахзод Убайдуллаев
ЦФ
45
Бобур Абдихоликов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
Сморгонь
30
Павел Щербаченя
ВР
6
Дмитрий Сибилев
ЦП
99
Bogdan Sadovski
ЦП
0
D. Ignatenko
ЦФ
0
S. Bondarenko
ЦФ
0
D. Kopach
ЦФ
41
A. Frantsev
ЦФ
87
Ben Aziz Dao
ЦФ
СКА-1938
16
Денис Садовский
ВР
24
Ярослав Макушинский
ЛЗ
33
Константин Малицкий
ЦП
77
Василий Совпель
ЦП
47
Владислав Васильев
АП
10
Роман Папарига
ЦФ
2
Egor Strelkovsky
ЦФ
27
Александр Булычев
ЦФ
1-1-1-5
1
Шапко
3
Интсоен
66
Камара
15
Яцкевич
0
0
97
Пасевич
9
Леонович
0
3-3-1-4
55
Лаврик
3
Сокол
5
Мирошников
6
55
Гирс
7
Свирепа
2
Рылач
45
Абдихоликов
10
Убайдуллаев
4
13
97
Пасевич
0
0
97
Пасевич
9
Леонович
0
0
9
Леонович
0
6
Сибилев
6
Сибилев
0
45
Абдихоликов
47
Васильев
47
Васильев
45
Абдихоликов
10
Убайдуллаев
10
Папарига
10
Папарига
10
Убайдуллаев
Остались в запасе
Сморгонь
СКА-1938
30
Павел Щербаченя
ВР
0
D. Kopach
ЦФ
41
A. Frantsev
ЦФ
87
Ben Aziz Dao
ЦФ
99
Bogdan Sadovski
ЦП
Главный тренер
Сергей Дорохович
24
Ярослав Макушинский
ЛЗ
33
Константин Малицкий
ЦП
2
Egor Strelkovsky
ЦФ
16
Денис Садовский
ВР
77
Василий Совпель
ЦП
27
Александр Булычев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
Остались в запасе
30
Павел Щербаченя
ВР
0
D. Kopach
ЦФ
41
A. Frantsev
ЦФ
87
Ben Aziz Dao
ЦФ
99
Bogdan Sadovski
ЦП
Остались в запасе
24
Ярослав Макушинский
ЛЗ
33
Константин Малицкий
ЦП
2
Egor Strelkovsky
ЦФ
16
Денис Садовский
ВР
77
Василий Совпель
ЦП
27
Александр Булычев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Дорохович
Главный тренер
Владимир Белявский
Статистика матча Сморгонь - СКА-1938
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 34 тур
Сморгонь
1 : 2
22.11.2026
Молодечно
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Гомель-2
4 : 1
15.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Сморгонь
1 : 2
07.11.2026
Орша
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Волна Пинск
1 : 0
01.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Солигорск
4 : 0
24.10.2026
Сморгонь
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
Информация о матче
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