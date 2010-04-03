Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Вулверхэмптон
Арсенал - Вулверхэмптон: обзор матча 03 апреля 2010
Арсенал
03.04.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 33 тур
1 : 0
Завершен
Вулверхэмптон
90+4'
Н. Бендтнер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Вулверхэмптон
ГОЛ! 1:0!
Н. Бендтнер
Пас отдал
Б. Санья
+4
Замена
С. Уорд
️️️️
М. Джарвис
Замена
К. Вела
️️️️
Эдуардо
Желтая карточка
М. Мансьенн
Замена
С. Насри
️️️️
А. Сонг
Замена
Д. Эдвардс
️️️️
Д. Джонс
Замена
Э. Кеох
️️️️
К. Дойл
Красная карточка
К. Хенри
Желтая карточка
М. Джарвис
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
Э. Эбуэ
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Мануэль Альмуния
(К)
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
5
Сол Кэмпбелл
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ЛВ
15
Невес Денилсон
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
10
Томаш Росицки
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Вулверхэмптон
1
Маркус Ханеманн
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
6
Джоди Крэддок
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
3
Даниэль Джонс
ЛП
28
Майкл Мансьенн
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
44
Кевин Фоли
ПП
9
Кевин Дойл
(К)
ЦФ
16
Мэттью Джарвис
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
14
Самир Насри
ЛП
6
Крэйг Истмонд
ЦП
5
Абу Диаби
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Адлан Гедиура
ЦП
10
Ненад Мильяш
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
10
Крис Ивелумо
ЦФ
38
Эндрю Кеох
ЦФ
4-2-3-1
1
Альмуния
16
Сильвестр
5
Кэмпбелл
4
Вермален
3
Санья
15
Денилсон
8
Сонг
27
Эбуэ
10
Росицки
32
Уолкотт
9
Эдуардо
4-4-2
1
Ханеманн
23
Зубар
6
Крэддок
6
Берра
6
Элокоби
44
Фоли
28
Мансьенн
20
Хенри
3
Джонс
16
Джарвис
9
Дойл
8
Сонг
14
Насри
14
Насри
8
Сонг
27
Эбуэ
32
Бендтнер
32
Бендтнер
27
Эбуэ
9
Эдуардо
10
Вела
10
Вела
9
Эдуардо
3
Джонс
16
Эдвардс
16
Эдвардс
3
Джонс
16
Джарвис
3
Уорд
3
Уорд
16
Джарвис
9
Дойл
38
Кеох
38
Кеох
9
Дойл
Остались в запасе
Арсенал
Вулверхэмптон
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
6
Крэйг Истмонд
ЦП
5
Абу Диаби
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Адлан Гедиура
ЦП
10
Ненад Мильяш
ЦП
10
Крис Ивелумо
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
6
Крэйг Истмонд
ЦП
5
Абу Диаби
ЦП
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Адлан Гедиура
ЦП
10
Ненад Мильяш
ЦП
10
Крис Ивелумо
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Арсенал - Вулверхэмптон
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 17:55 (прямая)
Новости команд
Все
Арсенал
Вулверхэмптон
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2026
16 сентября
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Клуб АПЛ перехватил у «Атлетико» бразильского хавбека за 35 миллионов
20 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+