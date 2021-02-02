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Расписание матчей
Испания. Кубок
Альмерия - Севилья
Альмерия - Севилья: обзор матча 02 февраля 2021
Альмерия
02.02.2021, вторник, 23:00
Испания. Кубок, 1/4 финала
0 : 1
Завершен
Севилья
67'
Л. Окампос
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Альмерия - Севилья
Замена
Х. Куэнка
️️️️
Р. Петрович
89'
Желтая карточка
Чуми
81'
80'
Замена
Х. Хордан
️️️️
Л. Окампос
Замена
Ж. Карвалью
️️️️
Ф. Вильяльба
76'
Замена
С. Кошта
️️️️
Л. Робертоне
76'
Желтая карточка
J. Corpas
69'
Замена
J. Corpas
️️️️
Х. Вильяр
68'
Замена
У. Садик
️️️️
Х. Ласо
68'
67'
ГОЛ! 0:1!
Л. Окампос
Пас отдал
Сусо
60'
Замена
Ю. Эн-Несири
️️️️
Л. де Йонг
60'
Замена
Сусо
️️️️
А. Гомес
46'
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
Н. Гудель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
13
Фернандо Мартинес
ВР
18
Серхио Акьем
ЛЗ
21
Чуми
ЦЗ
16
Хосе Ласо
ЛВ
19
Ларджи Рамазани
ЛВ
3
Радосав Петрович
ОП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
8
Лукас Робертоне
ЦП
21
Фран Вильяльба
ЦП
15
Aitor Buñuel
ЦФ
9
Хуан Вильяр
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Сориано
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
23
Жюль Кунде
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
26
Люк де Йонг
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Альмерия
31
Георгий Макаридзе
ВР
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
14
Иванилду Фернандеш
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
11
Саму Кошта
ОП
47
Агер Акетче
АП
12
Жоао Карвалью
АП
17
José Corpas
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
Севилья
13
Хави Диас
ВР
23
Йорис Наньон
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
20
Франко Васкес
АП
10
Сусо
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
2-1-3-2-2
13
Мартинес
18
Акьем
21
Чуми
3
Петрович
17
де ла Хос
8
Робертоне
21
Вильяльба
19
Рамазани
16
Ласо
9
Вильяр
15
4-1-2-1-2
37
Буну
22
Видаль
34
Карлос
4
Рекик
23
Кунде
5
Фернандо
11
Ракитич
8
Гудель
7
Окампос
10
Гомес
26
де Йонг
3
Петрович
4
Куэнка
4
Куэнка
3
Петрович
21
Вильяльба
12
Карвалью
12
Карвалью
21
Вильяльба
9
Вильяр
17
17
9
Вильяр
8
Робертоне
11
Кошта
11
Кошта
8
Робертоне
16
Ласо
6
Садик
6
Садик
16
Ласо
7
Окампос
19
Хордан
19
Хордан
7
Окампос
10
Гомес
10
Сусо
10
Сусо
10
Гомес
26
де Йонг
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
26
де Йонг
8
Гудель
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
8
Гудель
Остались в запасе
Альмерия
Севилья
20
Иван Баллиу
ПЗ
47
Агер Акетче
АП
31
Георгий Макаридзе
ВР
14
Иванилду Фернандеш
ЦЗ
Главный тренер
Фернандо Сориано
13
Хави Диас
ВР
23
Йорис Наньон
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
20
Франко Васкес
АП
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
20
Иван Баллиу
ПЗ
47
Агер Акетче
АП
31
Георгий Макаридзе
ВР
14
Иванилду Фернандеш
ЦЗ
Остались в запасе
13
Хави Диас
ВР
23
Йорис Наньон
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
20
Франко Васкес
АП
Главный тренер
Фернандо Сориано
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Альмерия - Севилья
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 16 тур
Альмерия
- : -
29.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
2 : 3
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
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