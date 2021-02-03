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Расписание матчей
Италия. Кубок
Наполи - Аталанта
Наполи - Аталанта: обзор матча 03 февраля 2021
Наполи
03.02.2021, среда, 22:45
Италия. Кубок, 1/2 финала
0 : 0
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Аталанта
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Наполи - Аталанта
Желтая карточка
К. Кулибали
88'
Замена
В. Осимхен
️️️️
И. Лосано
82'
80'
Замена
С. Ламмерс
️️️️
Д. Сапата
73'
Замена
Й. Иличич
️️️️
Л. Муриэль
73'
Замена
М. Пашалич
️️️️
М. Пессина
Замена
П. Зелински
️️️️
Л. Инсинье
69'
Замена
А. Петанья
️️️️
М. Политано
66'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
Д. Демме
66'
64'
Желтая карточка
К. Ромеро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
6
Диего Демме
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
32
Маттео Пессина
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Наполи
14
Никита Контини
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
7
Петр Зелински
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
58
Антонио Киоффи
ЦФ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Аталанта
25
Людовико Гельми
ВР
31
Франческо Росси
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
8
Эммануэль Гьябуаа
ЦП
17
Руслан Малиновский
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
59
Алексей Миранчук
АП
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Оспина
3
Кулибали
44
Манолас
52
Максимович
4
Хюсай
8
Бакайоко
22
Ди Лоренцо
6
Демме
10
Инсинье
21
Политано
11
Лосано
3-3-2-2
95
Голлини
21
Меле
6
Джимсити
2
Толой
21
Ромеро
15
де Рон
8
Госенс
32
Пессина
8
Фройлер
10
Муриэль
91
Сапата
10
Инсинье
7
Зелински
7
Зелински
10
Инсинье
6
Демме
99
Эльмас
99
Эльмас
6
Демме
11
Лосано
45
Осимхен
45
Осимхен
11
Лосано
21
Политано
37
Петанья
37
Петанья
21
Политано
91
Сапата
29
Ламмерс
29
Ламмерс
91
Сапата
32
Пессина
8
Пашалич
8
Пашалич
32
Пессина
10
Муриэль
72
Иличич
72
Иличич
10
Муриэль
Остались в запасе
Наполи
Аталанта
14
Никита Контини
ВР
58
Антонио Киоффи
ЦФ
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
25
Людовико Гельми
ВР
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
13
Маттео Руджери
ЛЗ
8
Эммануэль Гьябуаа
ЦП
31
Франческо Росси
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
17
Руслан Малиновский
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
58
Антонио Киоффи
ЦФ
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
Остались в запасе
25
Людовико Гельми
ВР
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
13
Маттео Руджери
ЛЗ
8
Эммануэль Гьябуаа
ЦП
31
Франческо Росси
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
17
Руслан Малиновский
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Наполи - Аталанта
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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