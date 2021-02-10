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Расписание матчей
Италия. Кубок
Аталанта - Наполи
Аталанта - Наполи: обзор матча 10 февраля 2021
Аталанта
10.02.2021, среда, 22:45
Италия. Кубок, 1/2 финала
3 : 1
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Наполи
10'
Д. Сапата
16'
М. Пессина
78'
М. Пессина
53'
И. Лосано
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Аталанта - Наполи
90'
+2
Желтая карточка
Л. Инсинье
Замена
М. Пашалич
️️️️
М. Пессина
90'
79'
Замена
А. Петанья
️️️️
В. Осимхен
ГОЛ! 3:1!
М. Пессина
Пас отдал
Д. Сапата
78'
75'
Желтая карточка
Д. Ди Лоренцо
Замена
М. Кальдара
️️️️
Х. Луис Паломино
72'
64'
Замена
С. Лоботка
️️️️
П. Зелински
64'
Замена
Д. Демме
️️️️
Т. Бакайоко
57'
Желтая карточка
П. Зелински
Замена
Й. Иличич
️️️️
Л. Муриэль
56'
53'
ГОЛ! 2:1!
И. Лосано
46'
Замена
М. Политано
️️️️
Э. Эльмас
42'
Замена
М. Руй
️️️️
Э. Хюсай
25'
Желтая карточка
Э. Хюсай
ГОЛ! 2:0!
М. Пессина
Пас отдал
Д. Сапата
16'
ГОЛ! 1:0!
Д. Сапата
Пас отдал
М. де Рон
10'
Желтая карточка
Х. Луис Паломино
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
41
Давиде Гисланди
ЦП
17
Руслан Малиновский
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
59
Алексей Миранчук
АП
8
Марио Пашалич
АП
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Наполи
14
Никита Контини
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
6
Диего Демме
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
58
Антонио Киоффи
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
3-3-2-2
95
Голлини
19
Паломино
6
Джимсити
44
Шутало
8
Госенс
15
де Рон
2
Толой
8
Фройлер
32
Пессина
91
Сапата
10
Муриэль
4-1-2-1-2
1
Оспина
4
Хюсай
52
Максимович
13
Ррахмани
22
Ди Лоренцо
8
Бакайоко
99
Эльмас
7
Зелински
10
Инсинье
45
Осимхен
11
Лосано
19
Паломино
23
Кальдара
23
Кальдара
19
Паломино
32
Пессина
8
Пашалич
8
Пашалич
32
Пессина
10
Муриэль
72
Иличич
72
Иличич
10
Муриэль
4
Хюсай
6
Мариу Руй
6
Мариу Руй
4
Хюсай
8
Бакайоко
6
Демме
6
Демме
8
Бакайоко
7
Зелински
68
Лоботка
68
Лоботка
7
Зелински
99
Эльмас
21
Политано
21
Политано
99
Эльмас
45
Осимхен
37
Петанья
37
Петанья
45
Осимхен
Остались в запасе
Аталанта
Наполи
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
13
Маттео Руджери
ЛЗ
41
Давиде Гисланди
ЦП
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
17
Руслан Малиновский
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
59
Алексей Миранчук
АП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
14
Никита Контини
ВР
58
Антонио Киоффи
ЦФ
1
Алекс Мерет
ВР
8
Фабиан Руис
ЦП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
13
Маттео Руджери
ЛЗ
41
Давиде Гисланди
ЦП
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
17
Руслан Малиновский
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
59
Алексей Миранчук
АП
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
58
Антонио Киоффи
ЦФ
1
Алекс Мерет
ВР
8
Фабиан Руис
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Аталанта - Наполи
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Информация о матче
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