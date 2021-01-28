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Расписание матчей
Италия. Кубок
Наполи - Специя
Наполи - Специя: обзор матча 28 января 2021
Наполи
28.01.2021, четверг, 23:00
Италия. Кубок, 1/4 финала
4 : 2
Завершен
Специя
5'
К. Кулибали
20'
И. Лосано
30'
М. Политано
40'
Э. Эльмас
70'
Э. Гьяси
73'
Д. Акампора
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Наполи - Специя
Замена
Т. Бакайоко
️️️️
Д. Мертенс
88'
Замена
Д. Ди Лоренцо
️️️️
М. Политано
88'
74'
Замена
Д. Фариас
️️️️
Э. Гьяси
74'
Замена
Х. Рамос
️️️️
Л. Виньяли
73'
ГОЛ! 4:2!
Д. Акампора
Пас отдал
Л. Сена
70'
ГОЛ! 4:1!
Э. Гьяси
Пас отдал
Д. Акампора
Замена
С. Лоботка
️️️️
П. Зелински
69'
Замена
В. Осимхен
️️️️
Э. Эльмас
69'
Желтая карточка
М. Руй
61'
46'
Замена
Л. Сена
️️️️
Н. Эстевес
46'
Замена
К. Агудело
️️️️
А. Галабинов
46'
Замена
С. Бастони
️️️️
К. Делл'Орко
Замена
Д. Мертенс
️️️️
И. Лосано
46'
ГОЛ! 4:0!
Э. Эльмас
Пас отдал
Л. Инсинье
40'
ГОЛ! 3:0!
М. Политано
Пас отдал
П. Зелински
30'
ГОЛ! 2:0!
И. Лосано
Пас отдал
Д. Демме
20'
Желтая карточка
И. Лосано
10'
ГОЛ! 1:0!
К. Кулибали
Пас отдал
Э. Хюсай
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
6
Диего Демме
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Специя
22
Титас Крапикас
ВР
19
Клаудио Терци
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
8
Лука Виньяли
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
27
Маттео Риччи
ОП
24
Науэль Эстевес
ЦП
13
Дженнаро Акампора
ЦП
16
Андрей Галабинов
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Наполи
14
Никита Контини
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
68
Станислав Лоботка
ЦП
58
Антонио Киоффи
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Специя
77
Рафаэль
ВР
41
Йерун Зут
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
22
Хуан Рамос
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
15
Лео Сена
ОП
10
Симоне Бастони
ЦП
18
Джулио Маджоре
ЦП
6
Люсьен Агум
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
4-3-2-1
1
Оспина
6
Мариу Руй
3
Кулибали
44
Манолас
4
Хюсай
6
Демме
7
Зелински
99
Эльмас
10
Инсинье
21
Политано
11
Лосано
4-1-2-1-2
22
Крапикас
8
Виньяли
44
Исмайли
15
Делл'Орко
19
Терци
27
Риччи
24
Эстевес
13
Акампора
11
Гьяси
10
Верде
16
Галабинов
21
Политано
22
Ди Лоренцо
22
Ди Лоренцо
21
Политано
Мертенс
8
Бакайоко
8
Бакайоко
Мертенс
7
Зелински
68
Лоботка
68
Лоботка
7
Зелински
11
Лосано
10
Мертенс
10
Мертенс
11
Лосано
99
Эльмас
45
Осимхен
45
Осимхен
99
Эльмас
15
Делл'Орко
10
Бастони
10
Бастони
15
Делл'Орко
8
Виньяли
22
Рамос
22
Рамос
8
Виньяли
16
Галабинов
7
Агудело
7
Агудело
16
Галабинов
24
Эстевес
15
Сена
15
Сена
24
Эстевес
11
Гьяси
17
Фариас
17
Фариас
11
Гьяси
Остались в запасе
Наполи
Специя
14
Никита Контини
ВР
58
Антонио Киоффи
ЦФ
1
Алекс Мерет
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
18
Джулио Маджоре
ЦП
77
Рафаэль
ВР
41
Йерун Зут
ВР
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
6
Люсьен Агум
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
58
Антонио Киоффи
ЦФ
1
Алекс Мерет
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Остались в запасе
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
18
Джулио Маджоре
ЦП
77
Рафаэль
ВР
41
Йерун Зут
ВР
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
6
Люсьен Агум
ЦП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Наполи - Специя
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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