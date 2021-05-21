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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Серветт - Санкт-Галлен
Серветт - Санкт-Галлен: обзор матча 21 мая 2021
Серветт
21.05.2021, пятница, 21:30
Швейцария. Суперлига, 36 тур
1 : 2
Завершен
Санкт-Галлен
56'
Б. Фофана
45'
А. Бесио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Серветт - Санкт-Галлен
Желтая карточка
М. Диалло
84'
76'
Желтая карточка
T. Staubli
72'
Замена
A. Ajeti
️️️️
Я. Летар
68'
Замена
O. Mayer
️️️️
А. Бесио
68'
Замена
L. Gonzalez
️️️️
A. Campos
57'
Замена
М. Хьюле
️️️️
B. Traore
ГОЛ! 1:1!
Б. Фофана
Пас отдал
Т. Валь
56'
Желтая карточка
Г. Клиши
50'
Замена
Н. Вуйоз
️️️️
С. Руй
46'
Замена
Б. Фофана
️️️️
Б. Кеспедес
46'
45'
ГОЛ! 0:1!
А. Бесио
Пас отдал
T. Staubli
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серветт
1
Joël Kiassumbua
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
25
Мусса Диалло
ПЗ
9
Мирослав Стеванович
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
10
Борис Кеспедес
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
8
Алекс Шалк
ЦФ
99
Грейон Кюи
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Санкт-Галлен
25
Лукаш Ватковяк
ВР
14
Яннис Летар
ЦЗ
32
Давид Якович
ОП
26
Tim Staubli
ЦП
6
Патрик Суттер
ПП
11
Salifou Diarrassouba
ЦФ
3
M. Nuhu
ЦФ
21
Boubacar Traore
ЦФ
77
Nsana Simon
ЦФ
23
Алессио Бесио
ЦФ
17
Angelo Campos
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
10
Бубакар Фофана
ЛВ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
39
Alexis Martial
ЦФ
38
Mathis Holcbecher
ЦФ
Санкт-Галлен
27
Майкл Хьюле
ЦЗ
59
Oliver Mayer
ЦФ
19
Lorenzo Gonzalez
ЦФ
40
Nico Strübi
ЦФ
60
Yanik Wiedermann
ЦФ
22
Adonis Ajeti
ЦФ
14
Mischa Beeli
ЦФ
4-4-2
1
3
Клиши
19
Северен
4
Руй
25
Диалло
9
Стеванович
10
Кеспедес
8
Конья
25
Валь
99
Кюи
8
Шалк
1-1-2-5
25
Ватковяк
14
Летар
32
Якович
6
Суттер
26
3
17
23
Бесио
77
21
4
Руй
3
Вуйоз
3
Вуйоз
4
Руй
10
Кеспедес
10
Фофана
10
Фофана
10
Кеспедес
23
Бесио
59
59
23
Бесио
17
19
19
17
21
27
Хьюле
27
Хьюле
21
14
Летар
22
22
14
Летар
Остались в запасе
Серветт
Санкт-Галлен
39
Alexis Martial
ЦФ
38
Mathis Holcbecher
ЦФ
32
Жереми Фрик
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
Главный тренер
Ален Гейгер
40
Nico Strübi
ЦФ
60
Yanik Wiedermann
ЦФ
14
Mischa Beeli
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Остались в запасе
39
Alexis Martial
ЦФ
38
Mathis Holcbecher
ЦФ
32
Жереми Фрик
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
Остались в запасе
40
Nico Strübi
ЦФ
60
Yanik Wiedermann
ЦФ
14
Mischa Beeli
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Статистика матча Серветт - Санкт-Галлен
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
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Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Стадион:
Стад-де-Женев
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