Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лозанна-Спорт - Янг Бойз
Лозанна-Спорт - Янг Бойз: обзор матча 21 мая 2021
Лозанна-Спорт
21.05.2021, пятница, 21:30
Швейцария. Суперлига, 36 тур
2 : 4
Завершен
Янг Бойз
29'
Н. Лосли
45'
Д. Болинжи
6'
М. Шпильманн
26'
В. Сьерро
71'
К. Фасснахт
84'
М. Эбишер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лозанна-Спорт - Янг Бойз
84'
ГОЛ! 2:4!
М. Эбишер
Замена
А. Саншеш
️️️️
К. Пуэртас
79'
75'
Замена
С. Хефти
️️️️
К. Масейрас
75'
Замена
Ж. Лефор
️️️️
У. Гарсия
71'
ГОЛ! 2:3!
К. Фасснахт
Замена
Р. Зехнини
️️️️
Л. Да Кунья
71'
Замена
А. Зохури
️️️️
Э. Гессан
68'
64'
Замена
М. Камара
️️️️
В. Сьерро
64'
Замена
М. Сулеймани
️️️️
Ф. Мамбимби
56'
Желтая карточка
С. Зесигер
ГОЛ! 2:2!
Д. Болинжи
Пас отдал
Л. Да Кунья
45'
ГОЛ! 1:2!
Н. Лосли
Пас отдал
Д. Болинжи
29'
26'
ГОЛ! 0:2!
В. Сьерро
25'
Пенальти не реализован!
В. Сьерро
6'
ГОЛ! 0:1!
М. Шпильманн
Пас отдал
Ф. Мамбимби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лозанна-Спорт
20
Ноа Лосли
ЦЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
15
Габриэль Барес
ОП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
7
Степан Кукурузович
ЦП
14
Хишам Маю
ЦП
1
Thomas Castella
ЦФ
15
Marc Tsoungui
ЦФ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
29
Эванн Гессан
ЦФ
19
Джонатан Болинжи
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Янг Бойз
91
Гийом Февр
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
7
Марвин Шпильманн
ЛП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
4
Венсан Сьерро
ЦП
30
Сандро Лаупер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Лозанна-Спорт
1
Диав Мори
ВР
51
Анель Хушич
ЦЗ
63
Армель Зохури
ПЗ
10
Альвин Саншеш
ЦП
44
Stéphane Cueni
ЦФ
11
Brahima Ouattara
ЦФ
98
Рафик Зехнини
ЦФ
Янг Бойз
43
Йошуа Нойеншвандер
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
65
Evan Rossier
ЦФ
2-1-3-5
20
Лосли
4
Йенц
15
Барес
21
Пуэртас
7
Кукурузович
14
Маю
15
19
Болинжи
29
Гессан
7
Да Кунья
1
3-5-1-1
91
Февр
23
Масейрас
15
Зесигер
25
Гарсия
16
Фасснахт
20
Эбишер
4
Сьерро
30
Лаупер
7
Шпильманн
10
Гаудино
10
Мамбимби
29
Гессан
63
Зохури
63
Зохури
29
Гессан
21
Пуэртас
10
Саншеш
10
Саншеш
21
Пуэртас
7
Да Кунья
98
Зехнини
98
Зехнини
7
Да Кунья
25
Гарсия
21
Лефор
21
Лефор
25
Гарсия
4
Сьерро
5
Камара
5
Камара
4
Сьерро
23
Масейрас
30
Хефти
30
Хефти
23
Масейрас
10
Мамбимби
10
Сулеймани
10
Сулеймани
10
Мамбимби
Остались в запасе
Лозанна-Спорт
Янг Бойз
44
Stéphane Cueni
ЦФ
1
Диав Мори
ВР
51
Анель Хушич
ЦЗ
11
Brahima Ouattara
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
65
Evan Rossier
ЦФ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
43
Йошуа Нойеншвандер
ВР
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
44
Stéphane Cueni
ЦФ
1
Диав Мори
ВР
51
Анель Хушич
ЦЗ
11
Brahima Ouattara
ЦФ
Остались в запасе
65
Evan Rossier
ЦФ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
43
Йошуа Нойеншвандер
ВР
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Лозанна-Спорт - Янг Бойз
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Олимпик-де-ля-Понтез
Новости команд
Все
Лозанна-Спорт
Янг Бойз
«Лозанна» – «Сигма»: прогноз и ставки на матч 26 февраля 2026 с коэффициентом 1.75
25 февраля
«Сигма» – «Лозанна»: прогноз и ставки на матч 19 февраля 2026 с коэффициентом 1.85
18 февраля
«Штутгарт» – «Янг Бойз»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
«Штутгарт» – «Янг Бойз»: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 с коэффициентом 1.84
28 января
Лига Европы. Эмери победил Тедеско, Станкович выиграл с «Црвеной Звездой» и другие результаты
22 января
«Лозанна» – «Сигма»: прогноз и ставки на матч 26 февраля 2026 с коэффициентом 1.75
25 февраля
«Сигма» – «Лозанна»: прогноз и ставки на матч 19 февраля 2026 с коэффициентом 1.85
18 февраля
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
16 января
Все участники плей-офф Лиги конференций и предварительная сетка игр на вылет
2025.12.19 10:46
«Бешикташ» – «Лозанна-Спорт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 18:50
«Штутгарт» – «Янг Бойз»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
«Штутгарт» – «Янг Бойз»: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 с коэффициентом 1.84
28 января
Лига Европы. Эмери победил Тедеско, Станкович выиграл с «Црвеной Звездой» и другие результаты
22 января
«Янг Бойз» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026
22 января
«Янг Бойз» – «Лион»: прогноз и ставки на матч 22 января 2026 с коэффициентом 1.45
21 января
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+