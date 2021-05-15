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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Вадуц - Серветт
Вадуц - Серветт: обзор матча 15 мая 2021
Вадуц
15.05.2021, суббота, 21:30
Швейцария. Суперлига, 35 тур
1 : 3
Завершен
Серветт
35'
Y. Schmid
11'
М. Стеванович
64'
А. Шалк
90+3'
Б. Фофана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вадуц - Серветт
90'
+3
ГОЛ! 1:3!
Б. Фофана
88'
Желтая карточка
А. Сотье
Желтая карточка
Ж. Шмид
85'
81'
Замена
Б. Фофана
️️️️
А. Шалк
Замена
М. Суттер
️️️️
С. Гассер
77'
Замена
M. Coulibaly
️️️️
F. Rahimi
70'
Замена
B. Prokopic
️️️️
G. Luchinger
70'
64'
ГОЛ! 1:2!
А. Шалк
Пас отдал
М. Стеванович
56'
Замена
А. Антунес
️️️️
К. Имери
Замена
Д. Джокич
️️️️
Т. Чичек
46'
Желтая карточка
L. Obexer
41'
ГОЛ! 1:1!
Y. Schmid
Пас отдал
Ж. Шмид
35'
20'
Желтая карточка
К. Имери
11'
ГОЛ! 0:1!
М. Стеванович
Пас отдал
Т. Валь
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вадуц
1
Бенджамин Бюхель
ВР
24
Седрик Гассер
ЦЗ
2
Жоэль Шмид
ЦЗ
20
Пиус Дорн
ПЗ
14
Милан Гаич
ЦП
11
Маттео Ди Джусто
АП
10
Тунахан Чичек
АП
0
F. Rahimi
ЦФ
21
Linus Obexer
ЦФ
0
G. Luchinger
ЦФ
25
Yannick Schmid
ЦФ
Главный тренер
Джорджо Контини
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
32
Антони Сотье
ЦЗ
30
Кастриот Имери
ОП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
10
Борис Кеспедес
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
8
Алекс Шалк
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Вадуц
12
Юстин Оспельт
ВР
43
Кевин Иодисе
ЦЗ
0
B. Prokopic
ЦФ
35
Yago Gomes
ЦФ
0
M. Coulibaly
ЦФ
19
Деян Джокич
ЦФ
9
Мануэль Суттер
ЦФ
Серветт
1
Joël Kiassumbua
ВР
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
25
Мусса Диалло
ПЗ
10
Бубакар Фофана
ЛВ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
39
Alexis Martial
ЦФ
3-1-2-4
1
Бюхель
24
Гассер
2
Шмид
20
Дорн
14
Гаич
10
Чичек
11
Ди Джусто
0
25
0
21
4-1-4-1
32
Фрик
19
Северен
4
Руй
32
Сотье
3
Клиши
30
Имери
8
Конья
10
Кеспедес
25
Валь
9
Стеванович
8
Шалк
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Чичек
19
Джокич
19
Джокич
10
Чичек
24
Гассер
9
Суттер
9
Суттер
24
Гассер
30
Имери
8
Антунес
8
Антунес
30
Имери
8
Шалк
10
Фофана
10
Фофана
8
Шалк
Остались в запасе
Вадуц
Серветт
43
Кевин Иодисе
ЦЗ
35
Yago Gomes
ЦФ
12
Юстин Оспельт
ВР
Главный тренер
Джорджо Контини
39
Alexis Martial
ЦФ
25
Мусса Диалло
ПЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
1
Joël Kiassumbua
ВР
17
Рикардо Азеведо
ЦП
Главный тренер
Ален Гейгер
Остались в запасе
43
Кевин Иодисе
ЦЗ
35
Yago Gomes
ЦФ
12
Юстин Оспельт
ВР
Остались в запасе
39
Alexis Martial
ЦФ
25
Мусса Диалло
ПЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
1
Joël Kiassumbua
ВР
17
Рикардо Азеведо
ЦП
Главный тренер
Джорджо Контини
Главный тренер
Ален Гейгер
Статистика матча Вадуц - Серветт
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
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Вадуц
0 : 4
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Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
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Серветт
2 : 1
24.10.2026
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Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
Стадион:
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