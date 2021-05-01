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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Вадуц - Люцерн
Вадуц - Люцерн: обзор матча 01 мая 2021
Вадуц
01.05.2021, суббота, 19:15
Швейцария. Суперлига, 32 тур
1 : 2
Завершен
Люцерн
13'
G. Luchinger
6'
Д. Соргич
12'
М. Бюрх
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вадуц - Люцерн
88'
Желтая карточка
В. Тасар
Желтая карточка
E. Ibrisimovic
88'
84'
Желтая карточка
С. Сидлер
80'
Замена
Л. Эмини
️️️️
Л. Шауб
Замена
B. Prokopic
️️️️
Y. Gomes
75'
Желтая карточка
Y. Gomes
71'
Замена
Т. Чичек
️️️️
М. Ди Джусто
58'
Замена
Д. Джокич
️️️️
М. Гаич
58'
Замена
E. Ibrisimovic
️️️️
М. Суттер
58'
46'
Замена
С. Сидлер
️️️️
М. Фридек
Замена
П. Дорн
️️️️
С. Гассер
46'
ГОЛ! 1:2!
G. Luchinger
Пас отдал
С. Гассер
13'
12'
ГОЛ! 0:2!
М. Бюрх
Пас отдал
Л. Шауб
6'
ГОЛ! 0:1!
Д. Соргич
Пас отдал
И. Ндиайе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вадуц
1
Бенджамин Бюхель
ВР
2
Жоэль Шмид
ЦЗ
6
Денис Симани
ЦЗ
24
Седрик Гассер
ЦЗ
14
Милан Гаич
ЦП
11
Маттео Ди Джусто
АП
25
Yannick Schmid
ЦФ
9
Мануэль Суттер
ЦФ
22
Nico Hug
ЦФ
0
G. Luchinger
ЦФ
35
Yago Gomes
ЦФ
Главный тренер
Джорджо Контини
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
17
Simon Grether
ЦЗ
23
Филип Угринич
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
17
Мартин Фридек
ЦП
39
Деян Соргич
ЦФ
7
Ибраима Ндиайе
ЦФ
59
Йорди Верманн
ЦФ
27
Варол Тасар
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Вадуц
12
Юстин Оспельт
ВР
20
Пиус Дорн
ПЗ
10
Тунахан Чичек
АП
0
F. Rahimi
ЦФ
0
B. Prokopic
ЦФ
37
Elvin Ibrisimovic
ЦФ
19
Деян Джокич
ЦФ
Люцерн
5
Лукас
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
10
Лорик Эмини
ЦП
71
Lino Lang
ЦФ
22
Yvan Alounga
ЦФ
23
Samuel Alabi
ЦФ
1
David Zibung
ЦФ
3-1-1-5
1
Бюхель
2
Шмид
6
Симани
24
Гассер
14
Гаич
11
Ди Джусто
9
Суттер
35
0
22
25
3-3-4
27
Мюллер
5
Кнежевич
15
Бюрх
17
23
Угринич
21
Шауб
17
Фридек
27
Тасар
59
Верманн
7
Ндиайе
39
Соргич
35
0
0
35
24
Гассер
20
Дорн
20
Дорн
24
Гассер
9
Суттер
37
37
9
Суттер
11
Ди Джусто
10
Чичек
10
Чичек
11
Ди Джусто
14
Гаич
19
Джокич
19
Джокич
14
Гаич
17
Фридек
24
Сидлер
24
Сидлер
17
Фридек
21
Шауб
10
Эмини
10
Эмини
21
Шауб
Остались в запасе
Вадуц
Люцерн
0
F. Rahimi
ЦФ
12
Юстин Оспельт
ВР
Главный тренер
Джорджо Контини
71
Lino Lang
ЦФ
22
Yvan Alounga
ЦФ
23
Samuel Alabi
ЦФ
1
David Zibung
ЦФ
5
Лукас
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
0
F. Rahimi
ЦФ
12
Юстин Оспельт
ВР
Остались в запасе
71
Lino Lang
ЦФ
22
Yvan Alounga
ЦФ
23
Samuel Alabi
ЦФ
1
David Zibung
ЦФ
5
Лукас
ЦЗ
Главный тренер
Джорджо Контини
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Вадуц - Люцерн
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Информация о матче
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