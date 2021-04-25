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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Янг Бойз - Сьон
Янг Бойз - Сьон: обзор матча 25 апреля 2021
Янг Бойз
25.04.2021, воскресенье, 17:00
Швейцария. Суперлига, 31 тур
2 : 1
Завершен
Сьон
8'
Ф. Мамбимби
77'
Джордан
24'
Д. Каваре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Янг Бойз - Сьон
80'
Замена
А. Гргич
️️️️
G. Christian Zock Abep
80'
Замена
Р. Ульдрикис
️️️️
Балтасар
Замена
Д. Гаудино
️️️️
Ф. Ридер
78'
ГОЛ! 2:1!
Джордан
Пас отдал
Ж. Нсаме
77'
Замена
С. Хефти
️️️️
У. Гарсия
73'
Замена
К. Фасснахт
️️️️
М. Нгамале
73'
Замена
Ж. Нсаме
️️️️
Ф. Мамбимби
63'
56'
Замена
J. Khasa
️️️️
Г. Карлен
31'
Желтая карточка
Балтасар
24'
ГОЛ! 1:1!
Д. Каваре
Пас отдал
М. Тосетти
ГОЛ! 1:0!
Ф. Мамбимби
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
30
Сандро Лаупер
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
30
Нико Майер
АП
9
Джордан
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
15
Димитри Каваре
ЦЗ
29
Любомир Тупта
ЛВ
8
Балтасар
ЦП
23
Маттео Тосетти
ЦП
34
Бирама Ндойе
ЦП
4
Léo Lacroix
ЦФ
77
Sandro Theler
ЦФ
8
Musa Araz
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Янг Бойз
91
Гийом Февр
ВР
30
Сильвен Хефти
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
12
Мешак Элиа
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Сьон
16
Тимоти Фаюлу
ВР
19
Жан Бамерт
ЦЗ
8
Анто Гргич
ЦП
27
Ivan Martić
ЦФ
29
Jared Khasa
ЦФ
6
Guy Christian Zock Abep
ЦФ
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
3-1-2-2-2
16
фон Бальмус
25
Гарсия
15
Зесигер
23
Масейрас
35
Мартинс
30
Лаупер
32
Ридер
13
Нгамале
30
Майер
10
Мамбимби
9
Джордан
1-3-1-5
18
Фикеншер
15
Каваре
8
Балтасар
23
Тосетти
34
Ндойе
29
Тупта
4
99
Оаро
11
Карлен
8
77
25
Гарсия
30
Хефти
30
Хефти
25
Гарсия
32
Ридер
10
Гаудино
10
Гаудино
32
Ридер
13
Нгамале
16
Фасснахт
16
Фасснахт
13
Нгамале
10
Мамбимби
17
Нсаме
17
Нсаме
10
Мамбимби
11
Карлен
29
29
11
Карлен
6
6
8
Гргич
8
Гргич
8
Балтасар
17
Ульдрикис
17
Ульдрикис
8
Балтасар
Остались в запасе
Янг Бойз
Сьон
91
Гийом Февр
ВР
10
Миралем Сулеймани
ЛП
12
Мешак Элиа
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
27
Ivan Martić
ЦФ
16
Тимоти Фаюлу
ВР
19
Жан Бамерт
ЦЗ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
91
Гийом Февр
ВР
10
Миралем Сулеймани
ЛП
12
Мешак Элиа
ЦФ
Остались в запасе
27
Ivan Martić
ЦФ
16
Тимоти Фаюлу
ВР
19
Жан Бамерт
ЦЗ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Янг Бойз - Сьон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Сьон
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
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Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
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Серветт
0 : 0
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Информация о матче
Стадион:
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