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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Цюрих - Янг Бойз
Цюрих - Янг Бойз: обзор матча 22 апреля 2021
Цюрих
22.04.2021, четверг, 21:30
Швейцария. Суперлига, 30 тур
1 : 2
Завершен
Янг Бойз
29'
Б. Крамер
7'
Х. Криэциу (АГ)
24'
Ф. Мамбимби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Цюрих - Янг Бойз
Замена
С. Сейлер
️️️️
У. Думбия
84'
Замена
В. Гнонто
️️️️
Ф. Алити
84'
83'
Желтая карточка
М. Эбишер
81'
Замена
С. Хефти
️️️️
К. Масейрас
75'
Замена
М. Эбишер
️️️️
Ф. Ридер
Замена
А. Сесай
️️️️
Б. Крамер
72'
Замена
Б. Омераджич
️️️️
Ф. Рохнер
71'
Желтая карточка
Т. Айегун
69'
67'
Замена
М. Нгамале
️️️️
Ф. Мамбимби
67'
Замена
Джордан
️️️️
Ж. Нсаме
Замена
А. Маркезано
️️️️
Т. Домджони
61'
52'
Желтая карточка
К. Масейрас
44'
Желтая карточка
К. Мартинс
Желтая карточка
Ф. Рохнер
33'
ГОЛ! 1:2!
Б. Крамер
Пас отдал
Б. Джемаили
29'
24'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Мамбимби
19'
Желтая карточка
Ж. Лефор
7'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Х. Криэциу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
5
Натан
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
71
Хекуран Криэциу
ОП
20
Усман Думбия
ОП
8
Тони Домджони
ЦП
15
Тосин Айегун
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
10
Бенжамин Кололли
ЦП
27
Фабиан Рохнер
ПП
9
Блаж Крамер
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
35
Кристофер Мартинс
ОП
30
Сандро Лаупер
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
8
Стефан Сейлер
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
9
Ассан Сесай
ЦФ
Янг Бойз
91
Гийом Февр
ВР
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
20
Михел Эбишер
ЦП
30
Нико Майер
АП
9
Джордан
ЦФ
2-2-5-1
25
Брехнер
5
Натан
5
Алити
71
Криэциу
20
Думбия
8
Домджони
15
Айегун
21
Джемаили
10
Кололли
27
Рохнер
9
Крамер
3-1-3-3
16
фон Бальмус
23
Масейрас
5
Камара
21
Лефор
35
Мартинс
16
Фасснахт
32
Ридер
30
Лаупер
12
Элиа
17
Нсаме
10
Мамбимби
5
Алити
29
Гнонто
29
Гнонто
5
Алити
20
Думбия
8
Сейлер
8
Сейлер
20
Думбия
9
Крамер
9
Сесай
9
Сесай
9
Крамер
27
Рохнер
4
Омераджич
4
Омераджич
27
Рохнер
8
Домджони
19
Маркезано
19
Маркезано
8
Домджони
10
Мамбимби
13
Нгамале
13
Нгамале
10
Мамбимби
23
Масейрас
30
Хефти
30
Хефти
23
Масейрас
32
Ридер
20
Эбишер
20
Эбишер
32
Ридер
17
Нсаме
9
Джордан
9
Джордан
17
Нсаме
Остались в запасе
Цюрих
Янг Бойз
1
Живко Костадинович
ВР
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
Главный тренер
Людовик Маньин
91
Гийом Февр
ВР
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
30
Нико Майер
АП
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
Остались в запасе
91
Гийом Февр
ВР
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
30
Нико Майер
АП
Главный тренер
Людовик Маньин
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Цюрих - Янг Бойз
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Летцигрунд
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