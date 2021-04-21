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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Вадуц - Базель
Вадуц - Базель: обзор матча 21 апреля 2021
Вадуц
21.04.2021, среда, 21:30
Швейцария. Суперлига, 30 тур
1 : 1
Завершен
Базель
85'
М. Гаич (П)
79'
П. Касами
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вадуц - Базель
88'
Замена
А. Абраши
️️️️
В. Штокер
86'
Желтая карточка
П. Касами
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Гаич
85'
79'
ГОЛ! 0:1!
П. Касами
Замена
М. Ди Джусто
️️️️
Т. Чичек
73'
73'
Замена
Д. Малес
️️️️
Л. Дзуффи
Замена
Д. Джокич
️️️️
М. Суттер
72'
65'
Замена
А. Пулулу
️️️️
Э. Жегрова
Замена
N. Hug
️️️️
L. Obexer
46'
44'
Желтая карточка
Р. Петретта
19'
Желтая карточка
Э. Жегрова
7'
Желтая карточка
Л. Дзуффи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вадуц
1
Бенджамин Бюхель
ВР
6
Денис Симани
ЦЗ
24
Седрик Гассер
ЦЗ
20
Пиус Дорн
ПЗ
14
Милан Гаич
ЦП
10
Тунахан Чичек
АП
0
F. Rahimi
ЦФ
25
Yannick Schmid
ЦФ
9
Мануэль Суттер
ЦФ
21
Linus Obexer
ЦФ
0
G. Luchinger
ЦФ
Главный тренер
Джорджо Контини
Базель
13
Хайнц Линднер
ВР
18
Рауль Петретта
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
23
Пайтим Касами
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
27
Эдон Жегрова
ПВ
7
Лука Дзуффи
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Вадуц
12
Юстин Оспельт
ВР
11
Маттео Ди Джусто
АП
22
Nico Hug
ЦФ
35
Yago Gomes
ЦФ
37
Elvin Ibrisimovic
ЦФ
0
M. Coulibaly
ЦФ
19
Деян Джокич
ЦФ
Базель
1
Джордже Николич
ВР
9
Афимико Пулулу
ЛВ
6
Амир Абраши
ЦП
20
Матиас Паласиос
АП
2
Gonçalo Cardoso
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
3-1-1-5
1
Бюхель
6
Симани
24
Гассер
20
Дорн
14
Гаич
10
Чичек
25
0
21
9
Суттер
0
4-3-1-2
13
Линднер
30
Видмер
5
Клозе
5
Джемерт
18
Петретта
23
Касами
20
Фрай
14
Штокер
27
Жегрова
19
Кабрал
7
Дзуффи
21
22
22
21
10
Чичек
11
Ди Джусто
11
Ди Джусто
10
Чичек
9
Суттер
19
Джокич
19
Джокич
9
Суттер
27
Жегрова
9
Пулулу
9
Пулулу
27
Жегрова
14
Штокер
6
Абраши
6
Абраши
14
Штокер
7
Дзуффи
19
Малес
19
Малес
7
Дзуффи
Остались в запасе
Вадуц
Базель
35
Yago Gomes
ЦФ
37
Elvin Ibrisimovic
ЦФ
0
M. Coulibaly
ЦФ
12
Юстин Оспельт
ВР
Главный тренер
Джорджо Контини
2
Gonçalo Cardoso
ЦФ
20
Матиас Паласиос
АП
1
Джордже Николич
ВР
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Остались в запасе
35
Yago Gomes
ЦФ
37
Elvin Ibrisimovic
ЦФ
0
M. Coulibaly
ЦФ
12
Юстин Оспельт
ВР
Остались в запасе
2
Gonçalo Cardoso
ЦФ
20
Матиас Паласиос
АП
1
Джордже Николич
ВР
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Джорджо Контини
Главный тренер
Марсель Коллер
Статистика матча Вадуц - Базель
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
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