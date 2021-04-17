Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Санкт-Галлен - Люцерн
Санкт-Галлен - Люцерн: обзор матча 17 апреля 2021
Санкт-Галлен
17.04.2021, суббота, 21:30
Швейцария. Суперлига, 29 тур
0 : 0
Завершен
Люцерн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санкт-Галлен - Люцерн
Замена
Б. Бабич
️️️️
К. Дуа
86'
83'
Желтая карточка
Й. Верманн
79'
Замена
S. Grether
️️️️
C. Schwegler
Замена
Б. Стильхарт
️️️️
В. Руис
64'
Замена
Ж. Адаму
️️️️
Ж. Гуйемено
64'
59'
Замена
В. Тасар
️️️️
Л. Шауб
59'
Замена
П. Шурпф
️️️️
Y. Alounga
59'
Замена
Д. Соргич
️️️️
И. Ндиайе
Желтая карточка
Б. Фазлийи
45'
45'
Желтая карточка
И. Ндиайе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
28
Миро Мухайм
ЛЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
15
Евклидес Кабраль
ПЗ
9
Квадво Дуа
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
23
Бетим Фазлийи
ЦП
16
Лукас Гертлер
ЦП
30
Виктор Руис
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
27
Элье Йуан
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
23
Филип Угринич
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
17
Мартин Фридек
ЦП
22
Yvan Alounga
ЦФ
23
Samuel Alabi
ЦФ
27
Christian Schwegler
ЦФ
7
Ибраима Ндиайе
ЦФ
59
Йорди Верманн
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Санкт-Галлен
25
Лукаш Ватковяк
ВР
4
Базиль Стильхарт
ЦП
26
Tim Staubli
ЦП
3
M. Nuhu
ЦФ
0
N. Luchinger
ЦФ
27
Борис Бабич
ЦФ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Люцерн
17
Simon Grether
ЦЗ
5
Лукас
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
11
Паскаль Шурпф
ЦП
39
Деян Соргич
ЦФ
1
David Zibung
ЦФ
27
Варол Тасар
ЦФ
3-5-1-1
1
Зиги
28
Мухайм
20
Стержиу
15
Кабраль
23
Фазлийи
16
Гертлер
30
Руис
21
Гуйемено
88
Квинтийя
9
Дуа
27
Йуан
2-3-5
27
Мюллер
5
Кнежевич
15
Бюрх
23
Угринич
21
Шауб
17
Фридек
22
59
Верманн
7
Ндиайе
27
23
9
Дуа
27
Бабич
27
Бабич
9
Дуа
21
Гуйемено
20
Адаму
20
Адаму
21
Гуйемено
30
Руис
4
Стильхарт
4
Стильхарт
30
Руис
7
Ндиайе
39
Соргич
39
Соргич
7
Ндиайе
27
17
17
27
22
11
Шурпф
11
Шурпф
22
21
Шауб
27
Тасар
27
Тасар
21
Шауб
Остались в запасе
Санкт-Галлен
Люцерн
3
M. Nuhu
ЦФ
25
Лукаш Ватковяк
ВР
0
N. Luchinger
ЦФ
26
Tim Staubli
ЦП
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
1
David Zibung
ЦФ
5
Лукас
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
3
M. Nuhu
ЦФ
25
Лукаш Ватковяк
ВР
0
N. Luchinger
ЦФ
26
Tim Staubli
ЦП
Остались в запасе
1
David Zibung
ЦФ
5
Лукас
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Санкт-Галлен - Люцерн
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Информация о матче
Стадион:
Зиттерштадион
Новости команд
Все
Санкт-Галлен
Люцерн
«Санкт-Галлен» – «Нордшелланд»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Нордшелланд» – «Санкт-Галлен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Нордшелланд» – «Санкт-Галлен»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Санкт-Галлен» – «Шериф»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
13 августа
«Санкт-Галлен» – «Шериф»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Санкт-Галлен» – «Нордшелланд»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Нордшелланд» – «Санкт-Галлен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Нордшелланд» – «Санкт-Галлен»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Санкт-Галлен» – «Шериф»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
13 августа
«Санкт-Галлен» – «Шериф»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Люцерн» подписал экс-игрока сборной Германии
2022.08.24 23:23
1
Гол Чалова принес «Базелю» крупную победу над «Люцерном»
2022.04.24 19:26
1
Семин — о поражении от «Люцерна»: «На данном этапе результат не играет никакой роли»
2018.01.18 23:32
3
Чорлука появился на поле впервые с апреля, Ари — с июля
2018.01.18 20:47
1
Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромно уступил «Люцерну», «Шанхай СИПГ» обыграл «Спартак»
2018.01.18 19:55
25
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+