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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Сьон - Янг Бойз
Сьон - Янг Бойз: обзор матча 04 апреля 2021
Сьон
04.04.2021, воскресенье, 17:00
Швейцария. Суперлига, 27 тур
0 : 3
Завершен
Янг Бойз
86'
Ж. Нсаме
90+1'
М. Шпильманн (П)
90+2'
М. Нгамале
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сьон - Янг Бойз
90'
+2
ГОЛ! 0:3!
М. Нгамале
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 0:2!
М. Шпильманн
86'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Нсаме
Пас отдал
М. Эбишер
78'
Желтая карточка
Ф. Лустенбергер
76'
Желтая карточка
С. Хефти
Замена
Г. Оаро
️️️️
Г. Карлен
76'
69'
Замена
М. Шпильманн
️️️️
К. Фасснахт
69'
Замена
Джордан
️️️️
М. Элиа
61'
Замена
М. Нгамале
️️️️
М. Сулеймани
61'
Замена
У. Гарсия
️️️️
Ж. Лефор
60'
Замена
В. Сьерро
️️️️
С. Лаупер
Желтая карточка
А. Гргич
57'
53'
Желтая карточка
М. Камара
Замена
D. Iapichino
️️️️
A. Abdellaoui
46'
Замена
️️️️
Л. Тупта
46'
Желтая карточка
Балтасар
45'
19'
Желтая карточка
С. Лаупер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сьон
16
Тимоти Фаюлу
ВР
5
Ayoub Abdellaoui
ЦЗ
19
Жан Бамерт
ЦЗ
29
Любомир Тупта
ЛВ
8
Балтасар
ЦП
23
Маттео Тосетти
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
34
Бирама Ндойе
ЦП
27
Ivan Martić
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
20
Михел Эбишер
ЦП
30
Сандро Лаупер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Сьон
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
19
Мауро Родригеш
ЛВ
8
Musa Araz
ЦФ
77
Sandro Theler
ЦФ
4
Léo Lacroix
ЦФ
28
Damien Buchard
ЦФ
99
Гийом Оаро
ЦФ
Янг Бойз
91
Гийом Февр
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
7
Марвин Шпильманн
ЛП
13
Муми Нгамале
ЛВ
4
Венсан Сьерро
ЦП
9
Джордан
ЦФ
2-4-1-3
16
Фаюлу
5
19
Бамерт
8
Балтасар
8
Гргич
34
Ндойе
23
Тосетти
29
Тупта
17
Ульдрикис
11
Карлен
27
4-4-2
16
фон Бальмус
30
Хефти
28
Лустенбергер
5
Камара
21
Лефор
16
Фасснахт
20
Эбишер
30
Лаупер
10
Сулеймани
12
Элиа
17
Нсаме
5
19
19
5
11
Карлен
99
Оаро
99
Оаро
11
Карлен
10
Сулеймани
13
Нгамале
13
Нгамале
10
Сулеймани
21
Лефор
25
Гарсия
25
Гарсия
21
Лефор
16
Фасснахт
7
Шпильманн
7
Шпильманн
16
Фасснахт
30
Лаупер
4
Сьерро
4
Сьерро
30
Лаупер
12
Элиа
9
Джордан
9
Джордан
12
Элиа
Остались в запасе
Сьон
Янг Бойз
19
Мауро Родригеш
ЛВ
8
Musa Araz
ЦФ
77
Sandro Theler
ЦФ
4
Léo Lacroix
ЦФ
28
Damien Buchard
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
91
Гийом Февр
ВР
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
19
Мауро Родригеш
ЛВ
8
Musa Araz
ЦФ
77
Sandro Theler
ЦФ
4
Léo Lacroix
ЦФ
28
Damien Buchard
ЦФ
Остались в запасе
91
Гийом Февр
ВР
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Сьон - Янг Бойз
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Сьон
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
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