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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Базель - Вадуц
Базель - Вадуц: обзор матча 05 апреля 2021
Базель
05.04.2021, понедельник, 17:00
Швейцария. Суперлига, 27 тур
1 : 2
Завершен
Вадуц
56'
В. Штокер
37'
Ж. Шмид
90+3'
Y. Schmid
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Базель - Вадуц
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
Y. Schmid
Желтая карточка
С. Видмер
90'
+2
Замена
Д. Малес
️️️️
Ф. Фрай
81'
78'
Замена
L. Obexer
️️️️
N. Hug
78'
Замена
М. Суттер
️️️️
Д. Джокич
Замена
Р. ван Вольфсвинкел
️️️️
А. Кабрал
69'
Замена
Я. Маршан
️️️️
А. Абраши
60'
60'
Замена
Т. Чичек
️️️️
С. Визер
ГОЛ! 1:1!
В. Штокер
Пас отдал
Р. Петретта
56'
37'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Шмид
Пас отдал
М. Гаич
23'
Желтая карточка
Д. Симани
Желтая карточка
Ф. Фрай
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
13
Хайнц Линднер
ВР
18
Рауль Петретта
ЛЗ
16
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
6
Амир Абраши
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
15
Альдо Калулу
ЦП
7
Лука Дзуффи
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Вадуц
1
Бенджамин Бюхель
ВР
2
Жоэль Шмид
ЦЗ
6
Денис Симани
ЦЗ
20
Пиус Дорн
ПЗ
14
Милан Гаич
ЦП
8
Сандро Визер
ЦП
11
Маттео Ди Джусто
АП
25
Yannick Schmid
ЦФ
22
Nico Hug
ЦФ
0
G. Luchinger
ЦФ
19
Деян Джокич
ЦФ
Главный тренер
Джорджо Контини
Базель
1
Джордже Николич
ВР
38
Янник Маршан
ЦП
25
Оргес Буньяку
ЦП
2
Gonçalo Cardoso
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Вадуц
12
Юстин Оспельт
ВР
0
S. Santin
ЦП
10
Тунахан Чичек
АП
0
F. Rahimi
ЦФ
21
Linus Obexer
ЦФ
0
M. Coulibaly
ЦФ
9
Мануэль Суттер
ЦФ
4-4-2
13
Линднер
18
Петретта
16
ван дер Верфф
5
Клозе
30
Видмер
6
Абраши
20
Фрай
15
Калулу
14
Штокер
19
Кабрал
7
Дзуффи
3-2-1-4
1
Бюхель
20
Дорн
6
Симани
2
Шмид
14
Гаич
8
Визер
11
Ди Джусто
19
Джокич
0
22
25
6
Абраши
38
Маршан
38
Маршан
6
Абраши
20
Фрай
19
Малес
19
Малес
20
Фрай
19
Кабрал
9
ван Вольфсвинкел
9
ван Вольфсвинкел
19
Кабрал
22
21
21
22
8
Визер
10
Чичек
10
Чичек
8
Визер
19
Джокич
9
Суттер
9
Суттер
19
Джокич
Остались в запасе
Базель
Вадуц
2
Gonçalo Cardoso
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
1
Джордже Николич
ВР
25
Оргес Буньяку
ЦП
Главный тренер
Марсель Коллер
0
F. Rahimi
ЦФ
0
M. Coulibaly
ЦФ
12
Юстин Оспельт
ВР
0
S. Santin
ЦП
Главный тренер
Джорджо Контини
Остались в запасе
2
Gonçalo Cardoso
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
1
Джордже Николич
ВР
25
Оргес Буньяку
ЦП
Остались в запасе
0
F. Rahimi
ЦФ
0
M. Coulibaly
ЦФ
12
Юстин Оспельт
ВР
0
S. Santin
ЦП
Главный тренер
Марсель Коллер
Главный тренер
Джорджо Контини
Статистика матча Базель - Вадуц
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
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- : -
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0 : 2
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3 : 3
08.11.2026
Базель
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2 : 1
01.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
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- : -
28.11.2026
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2 : 2
22.11.2026
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0 : 4
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Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
Сент Якоб-Парк
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