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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Серветт - Вадуц
Серветт - Вадуц: обзор матча 21 марта 2021
Серветт
21.03.2021, воскресенье, 18:00
Швейцария. Суперлига, 26 тур
1 : 2
Завершен
Вадуц
76'
Г. Кюи
28'
П. Дорн
50'
М. Ди Джусто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Серветт - Вадуц
Желтая карточка
В. Сассо
90'
90'
Замена
F. Rahimi
️️️️
М. Ди Джусто
89'
Желтая карточка
М. Суттер
Замена
С. Руй
️️️️
А. Сотье
82'
80'
Замена
Y. Gomes
️️️️
С. Гассер
ГОЛ! 1:2!
Г. Кюи
76'
Желтая карточка
А. Сотье
75'
69'
Замена
М. Суттер
️️️️
Д. Джокич
Замена
А. Антунес
️️️️
А. Шалк
67'
Замена
К. Имери
️️️️
Т. Валь
67'
Замена
Г. Кюи
️️️️
K. Koné
67'
64'
Желтая карточка
G. Luchinger
63'
Желтая карточка
Д. Симани
Желтая карточка
Г. Ондуа
63'
50'
ГОЛ! 0:2!
М. Ди Джусто
28'
ГОЛ! 0:1!
П. Дорн
Пас отдал
N. Hug
25'
Желтая карточка
С. Гассер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серветт
1
Joël Kiassumbua
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
32
Антони Сотье
ЦЗ
5
Гаэль Ондуа
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
8
Алекс Шалк
ЦФ
20
Koro Koné
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Вадуц
1
Бенджамин Бюхель
ВР
6
Денис Симани
ЦЗ
2
Жоэль Шмид
ЦЗ
24
Седрик Гассер
ЦЗ
20
Пиус Дорн
ПЗ
14
Милан Гаич
ЦП
11
Маттео Ди Джусто
АП
22
Nico Hug
ЦФ
25
Yannick Schmid
ЦФ
0
G. Luchinger
ЦФ
19
Деян Джокич
ЦФ
Главный тренер
Джорджо Контини
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
30
Кастриот Имери
ОП
10
Борис Кеспедес
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
99
Грейон Кюи
ЦФ
Вадуц
12
Юстин Оспельт
ВР
10
Тунахан Чичек
АП
35
Yago Gomes
ЦФ
0
F. Rahimi
ЦФ
21
Linus Obexer
ЦФ
0
M. Coulibaly
ЦФ
9
Мануэль Суттер
ЦФ
4-4-2
1
3
Клиши
23
Сассо
32
Сотье
19
Северен
5
Ондуа
8
Конья
9
Стеванович
25
Валь
20
8
Шалк
4-1-1-4
1
Бюхель
20
Дорн
2
Шмид
24
Гассер
6
Симани
14
Гаич
11
Ди Джусто
19
Джокич
0
25
22
8
Шалк
8
Антунес
8
Антунес
8
Шалк
25
Валь
30
Имери
30
Имери
25
Валь
32
Сотье
4
Руй
4
Руй
32
Сотье
20
99
Кюи
99
Кюи
20
24
Гассер
35
35
24
Гассер
11
Ди Джусто
0
0
11
Ди Джусто
19
Джокич
9
Суттер
9
Суттер
19
Джокич
Остались в запасе
Серветт
Вадуц
29
Ариаль Менди
ЛЗ
32
Жереми Фрик
ВР
10
Борис Кеспедес
ЦП
Главный тренер
Ален Гейгер
12
Юстин Оспельт
ВР
21
Linus Obexer
ЦФ
10
Тунахан Чичек
АП
0
M. Coulibaly
ЦФ
Главный тренер
Джорджо Контини
Остались в запасе
29
Ариаль Менди
ЛЗ
32
Жереми Фрик
ВР
10
Борис Кеспедес
ЦП
Остались в запасе
12
Юстин Оспельт
ВР
21
Linus Obexer
ЦФ
10
Тунахан Чичек
АП
0
M. Coulibaly
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Главный тренер
Джорджо Контини
Статистика матча Серветт - Вадуц
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
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21.11.2026
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08.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 12 тур
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2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
Стад-де-Женев
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