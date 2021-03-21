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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Янг Бойз - Цюрих
Янг Бойз - Цюрих: обзор матча 21 марта 2021
Янг Бойз
21.03.2021, воскресенье, 18:00
Швейцария. Суперлига, 26 тур
4 : 0
Завершен
Цюрих
33'
К. Масейрас
62'
Ф. Мамбимби
87'
Джордан
90+1'
М. Элиа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Янг Бойз - Цюрих
ГОЛ! 4:0!
М. Элиа
Пас отдал
М. Нгамале
90'
+1
ГОЛ! 3:0!
Джордан
Пас отдал
У. Гарсия
87'
85'
Замена
В. Гнонто
️️️️
А. Маркезано
Замена
С. Лаупер
️️️️
М. Камара
76'
Замена
У. Гарсия
️️️️
С. Хефти
76'
70'
Замена
M. SchÃ¶nbÃ¤chler
️️️️
Б. Крамер
70'
Замена
А. Сесай
️️️️
Б. Кололли
Замена
М. Элиа
️️️️
Ф. Мамбимби
66'
Замена
В. Сьерро
️️️️
Ф. Ридер
66'
Замена
К. Фасснахт
️️️️
М. Шпильманн
66'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Мамбимби
Пас отдал
М. Нгамале
62'
Желтая карточка
К. Масейрас
55'
ГОЛ! 1:0!
К. Масейрас
Пас отдал
Джордан
33'
29'
Замена
S. Wallner
️️️️
Б. Омераджич
10'
Желтая карточка
Б. Крамер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
7
Марвин Шпильманн
ЛП
13
Муми Нгамале
ЛВ
32
Фабиан Ридер
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
5
Натан
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
20
Усман Думбия
ОП
71
Хекуран Криэциу
ОП
8
Стефан Сейлер
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
10
Бенжамин Кололли
ЦП
8
Тони Домджони
ЦП
9
Блаж Крамер
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Янг Бойз
91
Гийом Февр
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
30
Сандро Лаупер
ЦП
4
Венсан Сьерро
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
12
Мешак Элиа
ЦФ
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
33
Тобиас Шаттин
ЛЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
27
Marco SchÃ¶nbÃ¤chler
ЦП
27
Фабиан Рохнер
ПП
9
Ассан Сесай
ЦФ
4
Silvan Wallner
ЦФ
4-3-1-2
16
фон Бальмус
23
Масейрас
28
Лустенбергер
5
Камара
30
Хефти
7
Шпильманн
20
Эбишер
32
Ридер
13
Нгамале
9
Джордан
10
Мамбимби
3-2-4-1
25
Брехнер
5
Натан
5
Алити
4
Омераджич
20
Думбия
71
Криэциу
19
Маркезано
10
Кололли
8
Домджони
8
Сейлер
9
Крамер
30
Хефти
25
Гарсия
25
Гарсия
30
Хефти
5
Камара
30
Лаупер
30
Лаупер
5
Камара
32
Ридер
4
Сьерро
4
Сьерро
32
Ридер
7
Шпильманн
16
Фасснахт
16
Фасснахт
7
Шпильманн
10
Мамбимби
12
Элиа
12
Элиа
10
Мамбимби
10
Кололли
9
Сесай
9
Сесай
10
Кололли
4
Омераджич
4
4
4
Омераджич
19
Маркезано
29
Гнонто
29
Гнонто
19
Маркезано
9
Крамер
27
27
9
Крамер
Остались в запасе
Янг Бойз
Цюрих
91
Гийом Февр
ВР
10
Миралем Сулеймани
ЛП
Главный тренер
Херардо Сеоане
1
Живко Костадинович
ВР
33
Тобиас Шаттин
ЛЗ
27
Фабиан Рохнер
ПП
Главный тренер
Людовик Маньин
Остались в запасе
91
Гийом Февр
ВР
10
Миралем Сулеймани
ЛП
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
33
Тобиас Шаттин
ЛЗ
27
Фабиан Рохнер
ПП
Главный тренер
Херардо Сеоане
Главный тренер
Людовик Маньин
Статистика матча Янг Бойз - Цюрих
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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