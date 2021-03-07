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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Люцерн - Санкт-Галлен
Люцерн - Санкт-Галлен: обзор матча 07 марта 2021
Люцерн
07.03.2021, воскресенье, 18:00
Швейцария. Суперлига, 24 тур
4 : 2
Завершен
Санкт-Галлен
40'
М. Мухайм (АГ)
66'
П. Шурпф
70'
С. Сидлер
81'
В. Тасар (П)
4'
К. Дуа
10'
Ж. Адаму
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Люцерн - Санкт-Галлен
90'
+2
Желтая карточка
Б. Стильхарт
Желтая карточка
Л. Эмини
90'
+1
82'
Замена
Б. Бабич
️️️️
М. Мухайм
ГОЛ с пенальти! 4:2!
В. Тасар
81'
80'
Желтая карточка
Я. Летар
79'
Желтая карточка
М. Мухайм
72'
Замена
T. Staubli
️️️️
Л. Гертлер
ГОЛ! 3:2!
С. Сидлер
70'
ГОЛ! 2:2!
П. Шурпф
Пас отдал
И. Ндиайе
66'
62'
Замена
B. Traore
️️️️
Э. Йуан
62'
Замена
Б. Стильхарт
️️️️
В. Руис
62'
Замена
Ж. Гуйемено
️️️️
Ж. Адаму
Замена
П. Шурпф
️️️️
Л. Шауб
61'
Замена
Y. Alounga
️️️️
Д. Соргич
61'
Замена
Л. Эмини
️️️️
Й. Верманн
46'
Желтая карточка
Й. Верманн
43'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
М. Мухайм
40'
10'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Адаму
Пас отдал
В. Руис
4'
ГОЛ! 0:1!
К. Дуа
Пас отдал
В. Руис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
24
Силван Сидлер
ЦЗ
5
Лукас
ЦЗ
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
23
Филип Угринич
ЦП
17
Мартин Фридек
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
39
Деян Соргич
ЦФ
27
Варол Тасар
ЦФ
59
Йорди Верманн
ЦФ
7
Ибраима Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
28
Миро Мухайм
ЛЗ
14
Яннис Летар
ЦЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
9
Квадво Дуа
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
30
Виктор Руис
ЦП
16
Лукас Гертлер
ЦП
20
Жуниор Адаму
ЦФ
3
M. Nuhu
ЦФ
27
Элье Йуан
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Люцерн
15
Марко Бюрх
ЦЗ
6
Алекс Карбонель
ЦП
10
Лорик Эмини
ЦП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
17
Ashvin Balaruban
ЦФ
22
Yvan Alounga
ЦФ
1
David Zibung
ЦФ
Санкт-Галлен
25
Лукаш Ватковяк
ВР
15
Евклидес Кабраль
ПЗ
4
Базиль Стильхарт
ЦП
26
Tim Staubli
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
21
Boubacar Traore
ЦФ
27
Борис Бабич
ЦФ
3-3-4
27
Мюллер
24
Сидлер
5
Лукас
5
Кнежевич
23
Угринич
17
Фридек
21
Шауб
39
Соргич
7
Ндиайе
59
Верманн
27
Тасар
3-4-3
1
Зиги
14
Летар
20
Стержиу
28
Мухайм
88
Квинтийя
30
Руис
16
Гертлер
9
Дуа
27
Йуан
3
20
Адаму
39
Соргич
22
22
39
Соргич
59
Верманн
10
Эмини
10
Эмини
59
Верманн
21
Шауб
11
Шурпф
11
Шурпф
21
Шауб
27
Йуан
21
21
27
Йуан
28
Мухайм
27
Бабич
27
Бабич
28
Мухайм
30
Руис
4
Стильхарт
4
Стильхарт
30
Руис
16
Гертлер
26
26
16
Гертлер
20
Адаму
21
Гуйемено
21
Гуйемено
20
Адаму
Остались в запасе
Люцерн
Санкт-Галлен
17
Ashvin Balaruban
ЦФ
6
Алекс Карбонель
ЦП
1
David Zibung
ЦФ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Баббель
25
Лукаш Ватковяк
ВР
15
Евклидес Кабраль
ПЗ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Остались в запасе
17
Ashvin Balaruban
ЦФ
6
Алекс Карбонель
ЦП
1
David Zibung
ЦФ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
Остались в запасе
25
Лукаш Ватковяк
ВР
15
Евклидес Кабраль
ПЗ
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Статистика матча Люцерн - Санкт-Галлен
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Стадион:
Свисспауэр Арена
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