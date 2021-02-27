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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Санкт-Галлен - Базель
Санкт-Галлен - Базель: обзор матча 27 февраля 2021
Санкт-Галлен
27.02.2021, суббота, 22:30
Швейцария. Суперлига, 22 тур
3 : 1
Завершен
Базель
35'
Л. Гертлер
69'
К. Дуа (П)
76'
Ж. Квинтийя
90+1'
А. Кабрал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санкт-Галлен - Базель
Желтая карточка
M. Nuhu
90'
+2
90'
+1
ГОЛ! 3:1!
А. Кабрал
Пас отдал
Э. Жегрова
Замена
Б. Бабич
️️️️
К. Дуа
85'
Замена
M. Nuhu
️️️️
Б. Стильхарт
84'
ГОЛ! 3:0!
Ж. Квинтийя
76'
71'
Замена
Э. Жегрова
️️️️
Д. Малес
ГОЛ с пенальти! 2:0!
К. Дуа
69'
Замена
Ж. Гуйемено
️️️️
Ж. Адаму
62'
Замена
T. Staubli
️️️️
Л. Гертлер
49'
37'
Желтая карточка
G. Cardoso
ГОЛ! 1:0!
Л. Гертлер
Пас отдал
Э. Йуан
35'
Желтая карточка
Б. Стильхарт
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
23
Бетим Фазлийи
ЦЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
9
Квадво Дуа
ЦП
4
Базиль Стильхарт
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
16
Лукас Гертлер
ЦП
17
Алессандро Крауши
ЦП
21
Boubacar Traore
ЦФ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
27
Элье Йуан
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Базель
13
Хайнц Линднер
ВР
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
16
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
15
Альдо Калулу
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
20
Матиас Паласиос
АП
2
Gonçalo Cardoso
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
7
Лука Дзуффи
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Санкт-Галлен
25
Лукаш Ватковяк
ВР
14
Яннис Летар
ЦЗ
15
Евклидес Кабраль
ПЗ
26
Tim Staubli
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
27
Борис Бабич
ЦФ
3
M. Nuhu
ЦФ
Базель
1
Джордже Николич
ВР
22
Адриан Дюррер
ОП
91
Лирик Виши
ЦП
25
Оргес Буньяку
ЦП
27
Эдон Жегрова
ПВ
20
C. Chiappetta
ЦФ
2-5-3
1
Зиги
23
Фазлийи
20
Стержиу
4
Стильхарт
88
Квинтийя
16
Гертлер
17
Крауши
9
Дуа
27
Йуан
20
Адаму
21
3-2-1-4
13
Линднер
21
Хайдари
5
Клозе
16
ван дер Верфф
15
Калулу
23
Касами
20
Паласиос
7
Дзуффи
19
Кабрал
19
Малес
2
9
Дуа
27
Бабич
27
Бабич
9
Дуа
4
Стильхарт
3
3
4
Стильхарт
16
Гертлер
26
26
16
Гертлер
20
Адаму
21
Гуйемено
21
Гуйемено
20
Адаму
19
Малес
27
Жегрова
27
Жегрова
19
Малес
Остались в запасе
Санкт-Галлен
Базель
14
Яннис Летар
ЦЗ
15
Евклидес Кабраль
ПЗ
25
Лукаш Ватковяк
ВР
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
22
Адриан Дюррер
ОП
91
Лирик Виши
ЦП
20
C. Chiappetta
ЦФ
1
Джордже Николич
ВР
25
Оргес Буньяку
ЦП
Главный тренер
Марсель Коллер
Остались в запасе
14
Яннис Летар
ЦЗ
15
Евклидес Кабраль
ПЗ
25
Лукаш Ватковяк
ВР
Остались в запасе
22
Адриан Дюррер
ОП
91
Лирик Виши
ЦП
20
C. Chiappetta
ЦФ
1
Джордже Николич
ВР
25
Оргес Буньяку
ЦП
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Главный тренер
Марсель Коллер
Статистика матча Санкт-Галлен - Базель
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
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Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
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