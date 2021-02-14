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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Люцерн - Вадуц
Люцерн - Вадуц: обзор матча 14 февраля 2021
Люцерн
14.02.2021, воскресенье, 18:00
Швейцария. Суперлига, 20 тур
4 : 0
Завершен
Вадуц
24'
П. Шурпф
31'
Ф. Угринич
60'
Д. Соргич
78'
И. Ндиайе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Люцерн - Вадуц
90'
+2
Желтая карточка
M. Coulibaly
Замена
С. Сидлер
️️️️
П. Шурпф
83'
83'
Замена
B. Prokopic
️️️️
М. Гаич
ГОЛ! 4:0!
И. Ндиайе
Пас отдал
В. Тасар
78'
75'
Замена
М. Ди Джусто
️️️️
Т. Чичек
75'
Замена
N. Hug
️️️️
L. Obexer
73'
Желтая карточка
Ж. Шмид
Замена
В. Тасар
️️️️
Д. Соргич
71'
61'
Замена
M. Coulibaly
️️️️
М. Суттер
ГОЛ! 3:0!
Д. Соргич
Пас отдал
П. Шурпф
60'
Замена
Л. Эмини
️️️️
Й. Верманн
59'
Желтая карточка
C. Schwegler
55'
Желтая карточка
М. Фридек
51'
Замена
И. Ндиайе
️️️️
S. Grether
46'
46'
Замена
Д. Джокич
️️️️
С. Гассер
Желтая карточка
S. Grether
35'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Угринич
Пас отдал
Л. Шауб
31'
ГОЛ! 1:0!
П. Шурпф
Пас отдал
Л. Шауб
24'
15'
Желтая карточка
Д. Симани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
15
Марко Бюрх
ЦЗ
17
Simon Grether
ЦЗ
23
Филип Угринич
ЦП
10
Марвин Шульц
ЦП
17
Мартин Фридек
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
27
Christian Schwegler
ЦФ
39
Деян Соргич
ЦФ
59
Йорди Верманн
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Вадуц
1
Бенджамин Бюхель
ВР
24
Седрик Гассер
ЦЗ
6
Денис Симани
ЦЗ
2
Жоэль Шмид
ЦЗ
20
Пиус Дорн
ПЗ
14
Милан Гаич
ЦП
10
Тунахан Чичек
АП
9
Мануэль Суттер
ЦФ
21
Linus Obexer
ЦФ
0
G. Luchinger
ЦФ
25
Yannick Schmid
ЦФ
Главный тренер
Джорджо Контини
Люцерн
23
Марко Бюрки
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ЦЗ
10
Лорик Эмини
ЦП
17
Ashvin Balaruban
ЦФ
1
David Zibung
ЦФ
27
Варол Тасар
ЦФ
7
Ибраима Ндиайе
ЦФ
Вадуц
12
Юстин Оспельт
ВР
11
Маттео Ди Джусто
АП
22
Nico Hug
ЦФ
0
F. Rahimi
ЦФ
0
B. Prokopic
ЦФ
0
M. Coulibaly
ЦФ
19
Деян Джокич
ЦФ
2-5-3
27
Мюллер
15
Бюрх
17
10
Шульц
17
Фридек
21
Шауб
11
Шурпф
23
Угринич
59
Верманн
39
Соргич
27
4-1-1-4
1
Бюхель
20
Дорн
6
Симани
2
Шмид
24
Гассер
14
Гаич
10
Чичек
25
0
21
9
Суттер
11
Шурпф
24
Сидлер
24
Сидлер
11
Шурпф
59
Верманн
10
Эмини
10
Эмини
59
Верманн
39
Соргич
27
Тасар
27
Тасар
39
Соргич
17
7
Ндиайе
7
Ндиайе
17
21
22
22
21
14
Гаич
0
0
14
Гаич
9
Суттер
0
0
9
Суттер
24
Гассер
19
Джокич
19
Джокич
24
Гассер
10
Чичек
11
Ди Джусто
11
Ди Джусто
10
Чичек
Остались в запасе
Люцерн
Вадуц
17
Ashvin Balaruban
ЦФ
1
David Zibung
ЦФ
23
Марко Бюрки
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Баббель
12
Юстин Оспельт
ВР
0
F. Rahimi
ЦФ
Главный тренер
Джорджо Контини
Остались в запасе
17
Ashvin Balaruban
ЦФ
1
David Zibung
ЦФ
23
Марко Бюрки
ЦЗ
Остались в запасе
12
Юстин Оспельт
ВР
0
F. Rahimi
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Джорджо Контини
Статистика матча Люцерн - Вадуц
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
Свисспауэр Арена
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