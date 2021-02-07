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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Янг Бойз - Лозанна-Спорт
Янг Бойз - Лозанна-Спорт: обзор матча 07 февраля 2021
Янг Бойз
07.02.2021, воскресенье, 18:00
Швейцария. Суперлига, 19 тур
4 : 2
Завершен
Лозанна-Спорт
11'
Ж. Нсаме
19'
К. Фасснахт
24'
Ж. Нсаме (П)
33'
Ж. Нсаме
59'
P. Egil Flo
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Янг Бойз - Лозанна-Спорт
Замена
Джордан
️️️️
М. Сулеймани
71'
69'
Замена
Х. Маю
️️️️
Н. Бораниясевич
Замена
У. Гарсия
️️️️
Ж. Лефор
64'
Замена
С. Зесигер
️️️️
Ф. Лустенбергер
64'
59'
ГОЛ! 4:1!
P. Egil Flo
Пас отдал
К. Пуэртас
Замена
Д. Гаудино
️️️️
М. Эбишер
46'
Замена
М. Нгамале
️️️️
К. Фасснахт
46'
40'
Замена
Л. Да Кунья
️️️️
Т. Сузуки
40'
Замена
М. Йенц
️️️️
Г. Барес
ГОЛ! 4:0!
Ж. Нсаме
Пас отдал
С. Лаупер
33'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Ж. Нсаме
24'
ГОЛ! 2:0!
К. Фасснахт
Пас отдал
Ж. Лефор
19'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Нсаме
Пас отдал
М. Эбишер
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
30
Сандро Лаупер
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Лозанна-Спорт
1
Диав Мори
ВР
37
Микаэль Нанизаямо
ЦЗ
25
Тоичи Сузуки
ЛП
15
Габриэль Барес
ОП
7
Степан Кукурузович
ЦП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
20
Педру Бразау
АП
28
Никола Бораниясевич
ПП
29
Эванн Гессан
ЦФ
13
Per Egil Flo
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Янг Бойз
91
Гийом Февр
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
10
Джанлука Гаудино
ЦП
12
Мешак Элиа
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
Лозанна-Спорт
4
Мориц Йенц
ЦЗ
14
Хишам Маю
ЦП
1
Thomas Castella
ЦФ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
17
Trazie Thomas Zai
ЦФ
4-4-2
16
фон Бальмус
21
Лефор
5
Камара
28
Лустенбергер
23
Масейрас
10
Сулеймани
30
Лаупер
20
Эбишер
16
Фасснахт
17
Нсаме
10
Мамбимби
1-1-4-1-2
1
Мори
37
Нанизаямо
15
Барес
28
Бораниясевич
7
Кукурузович
21
Пуэртас
25
Сузуки
20
Бразау
13
29
Гессан
16
Фасснахт
13
Нгамале
13
Нгамале
16
Фасснахт
21
Лефор
25
Гарсия
25
Гарсия
21
Лефор
28
Лустенбергер
15
Зесигер
15
Зесигер
28
Лустенбергер
20
Эбишер
10
Гаудино
10
Гаудино
20
Эбишер
10
Сулеймани
9
Джордан
9
Джордан
10
Сулеймани
15
Барес
4
Йенц
4
Йенц
15
Барес
25
Сузуки
7
Да Кунья
7
Да Кунья
25
Сузуки
28
Бораниясевич
14
Маю
14
Маю
28
Бораниясевич
Остались в запасе
Янг Бойз
Лозанна-Спорт
12
Мешак Элиа
ЦФ
91
Гийом Февр
ВР
Главный тренер
Херардо Сеоане
1
Thomas Castella
ЦФ
17
Trazie Thomas Zai
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
12
Мешак Элиа
ЦФ
91
Гийом Февр
ВР
Остались в запасе
1
Thomas Castella
ЦФ
17
Trazie Thomas Zai
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Янг Бойз - Лозанна-Спорт
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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