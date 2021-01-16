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Расписание матчей
Испания. Кубок
Жирона - Кадис
Жирона - Кадис: обзор матча 16 января 2021
Жирона
16.01.2021, суббота, 18:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
2 : 0
Завершен
Кадис
48'
В. Фернандес
58'
В. Фернандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Жирона - Кадис
Желтая карточка
К. Стуани
84'
Желтая карточка
И. Кебе
82'
Замена
J. Calavera
️️️️
Я. Коуто
77'
71'
Замена
А. Переа
️️️️
Х. Искьердо
70'
Замена
И. Карселен
️️️️
К. Акапо
Замена
К. Стуани
️️️️
N. Bustos
65'
62'
Замена
Ф. Малбашич
️️️️
Б. Адеканье
61'
Замена
И. Альехо
️️️️
Х. Помбо
ГОЛ! 2:0!
В. Фернандес
Пас отдал
N. Bustos
58'
ГОЛ! 1:0!
В. Фернандес
Пас отдал
N. Bustos
48'
26'
Желтая карточка
С. Эримуя
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жирона
49
Арьянет Мурич
ВР
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
22
Арнау Мартинес
ПЗ
14
Ибраима Кебе
ОП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
17
Валери Фернандес
ПВ
19
N. Bustos
ЦФ
11
Йоэл Барсенас
РФ
Главный тренер
Хуан Карлос Унсуэ
Кадис
1
Давид Жиль
ВР
3
Марк Баро
ЦЗ
3
Фали
ЦЗ
28
Сатердей Эримуя
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
20
Хайро Искьердо
ЛВ
18
Хон Гарридо
ОП
14
Янн Бодигер
ЦП
6
Хорхе Помбо
АП
20
Альваро Хименес
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Жирона
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
15
Энрик Франкеса
ЦЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
6
Мончу
ЦП
13
José Aurelio Suárez
ЦФ
17
Jordi Calavera
ЦФ
10
Пау Виктор
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
24
Пабло Морено
ЦФ
Кадис
1
Хуан Флере
ВР
15
Момо Мбайе
ЦЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
8
Алекс
АП
14
Иван Альехо
ПВ
29
Филип Малбашич
ПВ
21
Альваро Негредо
ЦФ
4-1-1-1-2
49
Мурич
27
Коуто
22
Рамальо
20
Эспиноcа
22
Мартинес
14
Кебе
41
Кристофоро
17
Фернандес
19
11
Барсенас
4-1-1-2-2
1
Жиль
29
Акапо
3
Фали
28
Эримуя
3
Баро
18
Гарридо
14
Бодигер
6
Помбо
20
Искьердо
11
Адеканье
20
Хименес
27
Коуто
17
17
27
Коуто
10
Виктор
10
Виктор
19
7
Стуани
7
Стуани
19
29
Акапо
20
Карселен
20
Карселен
29
Акапо
20
Искьердо
80
Переа
80
Переа
20
Искьердо
6
Помбо
14
Альехо
14
Альехо
6
Помбо
11
Адеканье
29
Малбашич
29
Малбашич
11
Адеканье
Остались в запасе
Жирона
Кадис
13
José Aurelio Suárez
ЦФ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
24
Пабло Морено
ЦФ
15
Энрик Франкеса
ЦЗ
6
Мончу
ЦП
Главный тренер
Хуан Карлос Унсуэ
1
Хуан Флере
ВР
15
Момо Мбайе
ЦЗ
8
Алекс
АП
4
Педро Алкала
ЦЗ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Остались в запасе
13
José Aurelio Suárez
ЦФ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
24
Пабло Морено
ЦФ
15
Энрик Франкеса
ЦЗ
6
Мончу
ЦП
Остались в запасе
1
Хуан Флере
ВР
15
Момо Мбайе
ЦЗ
8
Алекс
АП
4
Педро Алкала
ЦЗ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Унсуэ
Главный тренер
Альваро Сервера
Статистика матча Жирона - Кадис
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Жирона
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Монтиливи
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