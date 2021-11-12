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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Англия - Албания
Англия - Албания: обзор матча 12 ноября 2021
Англия
12.11.2021, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 9 тур
5 : 0
Завершен
Албания
9'
Г. Магуайр
18'
Г. Кейн
28'
Д. Хендерсон
33'
Г. Кейн
45+2'
Г. Кейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Англия - Албания
86'
Замена
О. Роши
️️️️
М. Узуни
Замена
Э. Смит-Роу
️️️️
Р. Стерлинг
77'
Замена
Т. Александер-Арнольд
️️️️
Р. Джеймс
77'
66'
Желтая карточка
К. Лячи
Замена
Д. Беллингем
️️️️
К. Филлипс
63'
Замена
Д. Грилиш
️️️️
Ф. Фоден
63'
Замена
Т. Абрахам
️️️️
Г. Кейн
63'
46'
Замена
Ю. Рамадани
️️️️
Н. Байрами
46'
Замена
Э. Михай
️️️️
Л. Траши
ГОЛ! 5:0!
Г. Кейн
Пас отдал
Ф. Фоден
45'
+2
ГОЛ! 4:0!
Г. Кейн
Пас отдал
Р. Стерлинг
33'
ГОЛ! 3:0!
Д. Хендерсон
Пас отдал
Г. Кейн
28'
25'
Желтая карточка
А. Исмайли
21'
Желтая карточка
С. Цикалеши
ГОЛ! 2:0!
Г. Кейн
Пас отдал
Д. Хендерсон
18'
17'
Замена
К. Дермаку
️️️️
М. Кумбула
12'
Замена
К. Лячи
️️️️
К. Баре
9'
Желтая карточка
К. Гясула
ГОЛ! 1:0!
Г. Магуайр
Пас отдал
Р. Джеймс
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
3
Бен Чилвел
ЛЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
6
Гарри Магуайр
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
7
Фил Фоден
ЛВ
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
14
Калвин Филлипс
ОП
8
Джордан Хендерсон
ЦП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Албания
1
Томас Стракоша
ВР
18
Ардиан Исмайли
ЦЗ
22
Лоренц Траши
ЦЗ
15
Мараш Кумбула
ЦЗ
5
Фредерик Везели
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
11
Мюрто Узуни
ЛВ
7
Кейди Баре
ЦП
8
Клаус Гясула
ЦП
10
Недим Байрами
АП
16
Соколь Цикалеши
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Англия
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
13
Сэм Джонстон
ВР
16
Конор Коди
ЦЗ
15
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
17
Джек Грилиш
ЛВ
10
Джуд Беллингем
ЦП
0
Эмиль Смит-Роу
АП
7
Букайо Сака
ПВ
11
Тэмми Абрахам
ЦФ
Албания
1
Этрит Бериша
ВР
12
Гентьян Селмани
ВР
19
Эрьон Ходжалари
ЛЗ
3
Эрмир Леньяни
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
15
Альби Дока
ЦЗ
17
Кастриот Дермаку
ЦЗ
20
Юльбер Рамадани
ЦП
14
Казим Лячи
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
18
Эндри Чекичи
ЦФ
19
Беким Балай
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Пикфорд
2
Уокер
5
Стоунз
6
Магуайр
3
Чилвел
14
Филлипс
24
Джеймс
8
Хендерсон
10
Стерлинг
7
Фоден
9
Кейн
3-2-2-2-1
1
Стракоша
22
Траши
15
Кумбула
5
Везели
4
Хюсай
18
Исмайли
7
Баре
8
Гясула
10
Байрами
11
Узуни
16
Цикалеши
24
Джеймс
2
Александер-Арнольд
2
Александер-Арнольд
24
Джеймс
14
Филлипс
10
Беллингем
10
Беллингем
14
Филлипс
10
Стерлинг
0
Смит-Роу
0
Смит-Роу
10
Стерлинг
7
Фоден
17
Грилиш
17
Грилиш
7
Фоден
9
Кейн
11
Абрахам
11
Абрахам
9
Кейн
22
Траши
4
Михай
4
Михай
22
Траши
15
Кумбула
17
Дермаку
17
Дермаку
15
Кумбула
10
Байрами
20
Рамадани
20
Рамадани
10
Байрами
7
Баре
14
Лячи
14
Лячи
7
Баре
11
Узуни
21
Роши
21
Роши
11
Узуни
Остались в запасе
Англия
Албания
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
13
Сэм Джонстон
ВР
16
Конор Коди
ЦЗ
15
Тайрон Мингс
ЦЗ
7
Букайо Сака
ПВ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
1
Этрит Бериша
ВР
12
Гентьян Селмани
ВР
19
Эрьон Ходжалари
ЛЗ
3
Эрмир Леньяни
ЦЗ
15
Альби Дока
ЦЗ
18
Эндри Чекичи
ЦФ
19
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
13
Сэм Джонстон
ВР
16
Конор Коди
ЦЗ
15
Тайрон Мингс
ЦЗ
7
Букайо Сака
ПВ
Остались в запасе
1
Этрит Бериша
ВР
12
Гентьян Селмани
ВР
19
Эрьон Ходжалари
ЛЗ
3
Эрмир Леньяни
ЦЗ
15
Альби Дока
ЦЗ
18
Эндри Чекичи
ЦФ
19
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Англия - Албания
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Англия
Лига наций, 1/4 финала
Норвегия
- : -
27.03.2027
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Албания
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Информация о матче
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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