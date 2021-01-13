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Расписание матчей
Италия. Кубок
Наполи - Эмполи
Наполи - Эмполи: обзор матча 13 января 2021
Наполи
13.01.2021, среда, 19:45
Италия. Кубок, 1/8 финала
3 : 2
Завершен
Эмполи
18'
Д. Ди Лоренцо
38'
И. Лосано
77'
А. Петанья
33'
Н. Байрами
68'
Н. Байрами
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Наполи - Эмполи
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
А. Петанья
88'
Замена
Т. Бакайоко
️️️️
Д. Демме
88'
ГОЛ! 3:2!
А. Петанья
77'
72'
Замена
А. Ла Мантия
️️️️
М. Оливьери
Замена
П. Зелински
️️️️
С. Лоботка
70'
Замена
Ф. Руис
️️️️
Э. Эльмас
70'
68'
ГОЛ! 2:2!
Н. Байрами
62'
Замена
С. Морео
️️️️
Ридер
62'
Замена
А. Камбьясо
️️️️
Н. Хаас
Замена
Л. Инсинье
️️️️
М. Политано
61'
45'
+1
Желтая карточка
М. Оливьери
ГОЛ! 2:1!
И. Лосано
38'
33'
ГОЛ! 1:1!
Н. Байрами
Пас отдал
Ридер
ГОЛ! 1:0!
Д. Ди Лоренцо
Пас отдал
И. Лосано
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Эмполи
12
Якопо Фурлан
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
4
Самуэле Дамиани
ОП
32
Николас Хаас
ЦП
21
Самуэле Риччи
ЦП
10
Недим Байрами
АП
23
Davide Zappella
ЦФ
99
Марко Оливьери
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Наполи
14
Никита Контини
ВР
1
Давид Оспина
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
58
Антонио Киоффи
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Эмполи
91
Альберто Бриноли
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
4
Лео Штулац
ОП
8
Томмазо Бальданци
АП
32
Стефано Морео
АП
12
Leandro Pratelli
ЦФ
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
4-3-1-2
1
Мерет
13
Гулам
3
Кулибали
13
Ррахмани
22
Ди Лоренцо
6
Демме
99
Эльмас
68
Лоботка
21
Политано
11
Лосано
37
Петанья
3-1-2-1-3
12
Фурлан
2
Вити
16
Казале
3
Терзич
4
Дамиани
32
Хаас
21
Риччи
10
Байрами
10
Ридер
99
Оливьери
23
6
Демме
8
Бакайоко
8
Бакайоко
6
Демме
99
Эльмас
8
Руис
8
Руис
99
Эльмас
68
Лоботка
7
Зелински
7
Зелински
68
Лоботка
21
Политано
10
Инсинье
10
Инсинье
21
Политано
37
Петанья
12
Льоренте
12
Льоренте
37
Петанья
32
Хаас
20
Камбьясо
20
Камбьясо
32
Хаас
10
Ридер
32
Морео
32
Морео
10
Ридер
99
Оливьери
19
Ла Мантия
19
Ла Мантия
99
Оливьери
Остались в запасе
Наполи
Эмполи
14
Никита Контини
ВР
58
Антонио Киоффи
ЦФ
1
Давид Оспина
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
91
Альберто Бриноли
ВР
8
Кристьян Асллани
ОП
12
Leandro Pratelli
ЦФ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
4
Лео Штулац
ОП
8
Томмазо Бальданци
АП
Главный тренер
Алессио Дионизи
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
58
Антонио Киоффи
ЦФ
1
Давид Оспина
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Остались в запасе
91
Альберто Бриноли
ВР
8
Кристьян Асллани
ОП
12
Leandro Pratelli
ЦФ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
4
Лео Штулац
ОП
8
Томмазо Бальданци
АП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Алессио Дионизи
Статистика матча Наполи - Эмполи
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Эмполи
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
- : -
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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