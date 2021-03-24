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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Велес - Чайка
Велес - Чайка: обзор матча 24 марта 2021
Велес
24.03.2021, среда, 18:30
Россия. ФНЛ, 32 тур
0 : 1
Завершен
Чайка
21'
К. Савичев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Велес - Чайка
Желтая карточка
Д. Прошляков
90'
+3
Желтая карточка
Л. Н'Диайе
88'
Замена
Д. Прошляков
️️️️
А. Баев
82'
Замена
А. Кахидзе
️️️️
А. Елисеев
82'
80'
Замена
П. Володкин
️️️️
К. Савичев
Замена
Р. Фищенко
️️️️
А. Осипов
78'
Замена
Л. Н'Диайе
️️️️
К. Родионов
75'
Замена
А. Боковой
️️️️
А. Федчук
75'
68'
Замена
Р. Хайруллов
️️️️
А. Гаджибеков
47'
Замена
А. Хохлачев
️️️️
М. Ужгин
46'
Замена
И. Безденежных
️️️️
А. Чочиев
38'
Желтая карточка
А. Кулишев
31'
Желтая карточка
А. Гаджибеков
21'
ГОЛ! 0:1!
К. Савичев
10'
Желтая карточка
А. Мигунов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Велес
13
Петр Косаревский
ВР
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
8
Мамаду Майга
ОП
5
Александр Осипов
ОП
4
Александр Елисеев
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
21
Алексей Баев
ЦФ
10
Артем Федчук
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Чайка
47
Михаил Филиппов
ВР
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
90
Александр Мигунов
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
19
Иван Олейников
ЛВ
38
Василий Алейников
ОП
8
Дмитрий Карташов
ОП
11
Алан Чочиев
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
Велес
98
Павел Овчинников
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
10
Никита Кирсанов
АП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
11
Андрей Боковой
ПВ
11
Лассана Н'Диайе
ЦФ
22
Данила Прошляков
ЦФ
Чайка
42
Даниил Ярусов
ВР
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
2
Игорь Парадин
ЦЗ
87
Игорь Безденежных
ЦП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
10
Петр Володкин
АП
91
Виктор Морозов
ЦФ
7
Александр Хохлачев
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Косаревский
3
Ботака-Иобома
22
Родионов
80
Климов
8
Майга
5
Осипов
4
Елисеев
24
Вакулич
7
Чуканов
10
Федчук
21
Баев
3-4-3
47
Филиппов
90
Мигунов
3
Гаджибеков
2
Хозин
4
Савичев
38
Алейников
8
Карташов
61
Ужгин
32
Кулишев
11
Чочиев
19
Олейников
4
Елисеев
24
Кахидзе
24
Кахидзе
4
Елисеев
5
Осипов
6
Фищенко
6
Фищенко
5
Осипов
22
Родионов
11
Н'Диайе
11
Н'Диайе
22
Родионов
10
Федчук
11
Боковой
11
Боковой
10
Федчук
21
Баев
22
Прошляков
22
Прошляков
21
Баев
3
Гаджибеков
92
Хайруллов
92
Хайруллов
3
Гаджибеков
4
Савичев
10
Володкин
10
Володкин
4
Савичев
61
Ужгин
7
Хохлачев
7
Хохлачев
61
Ужгин
11
Чочиев
87
Безденежных
87
Безденежных
11
Чочиев
Остались в запасе
Велес
Чайка
10
Никита Кирсанов
АП
98
Павел Овчинников
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
Главный тренер
Алексей Стукалов
42
Даниил Ярусов
ВР
5
Антон Пискунов
ЦЗ
91
Виктор Морозов
ЦФ
2
Игорь Парадин
ЦЗ
9
Дмитрий Бородин
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
Остались в запасе
10
Никита Кирсанов
АП
98
Павел Овчинников
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
Остались в запасе
42
Даниил Ярусов
ВР
5
Антон Пискунов
ЦЗ
91
Виктор Морозов
ЦФ
2
Игорь Парадин
ЦЗ
9
Дмитрий Бородин
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
Главный тренер
Алексей Стукалов
Статистика матча Велес - Чайка
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Чайка
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чайка
0 : 3
12.08.2026
Нефтяник
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Ротор
5 : 0
16.05.2026
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Чайка
0 : 2
03.05.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
КАМАЗ
2 : 1
26.04.2026
Чайка
Информация о матче
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