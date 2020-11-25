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Расписание матчей
МЛС 2026
Сиэтл - Лос-Анджелес
Сиэтл - Лос-Анджелес: обзор матча 25 ноября 2020
Сиэтл
25.11.2020, среда, 06:30
США. МЛС
3 : 1
Завершен
Лос-Анджелес
18'
Н. Лодейро
66'
Р. Руидиас
80'
Д. Моррис
77'
Э. Атуэста
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Сиэтл - Лос-Анджелес
90'
+2
Желтая карточка
M. El-Munir
Замена
R. Torres
️️️️
Н. Толо
90'
+1
Замена
J. Delem
️️️️
Д. Моррис
90'
Желтая карточка
Н. Лодейро
88'
ГОЛ! 3:1!
Д. Моррис
Пас отдал
Р. Руидиас
80'
77'
ГОЛ! 2:1!
Э. Атуэста
Пас отдал
К. Вела
73'
Замена
Ф. Гинелла
️️️️
Х. Мурильо
Замена
Б. Смит
️️️️
Д. Джонс
70'
ГОЛ! 2:0!
Р. Руидиас
66'
56'
Замена
M. El-Munir
️️️️
J. Harvey
56'
Замена
A. Perez
️️️️
К. Торрес
46'
Замена
К. Опоку
️️️️
B. Wright-Phillips
21'
Пенальти не реализован!
К. Вела
ГОЛ! 1:0!
Н. Лодейро
Пас отдал
Д. Моррис
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
40
Shane O'Neill
ЦЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
5
Нуху Толо
ЦЗ
33
Джовин Джонс
ЦЗ
7
Кристиан Рольдан
ЦП
6
Жоао Пауло
ЦП
16
Алекс Рольдан
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
13
Джордан Моррис
ЦФ
9
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Лос-Анджелес
13
Pablo Sisniega
ВР
3
Хесус Мурильо
ЦЗ
33
Тристан Блэкмон
ЦЗ
4
Эдди Сегура
ЦЗ
2
Jordan Harvey
ЦЗ
21
Кристиан Торрес
ЛВ
20
Эдуард Атуэста
ЦП
15
Латиф Блессинг
ЦП
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
99
Bradley Wright-Phillips
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
29
Róman Torres
ЦЗ
12
Джош Атенсио
ОП
11
Miguel Ibarra
ЦП
21
Jordy Delem
ЦП
29
Will Bruin
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
Лос-Анджелес
25
Kenneth Vermeer
ВР
24
Тони Леоне
ЦЗ
13
Mohamed El-Munir
ЦЗ
5
Dejan Jakovic
ЦЗ
18
Эрик Дуэньяс
ПЗ
7
Брайс Дюк
ЦП
45
Франсиско Гинелла
ЦП
90
Квадво Опоку
ЦФ
26
Adrien Perez
ЦФ
4-4-2
24
Фрай
40
5
Толо
33
Джонс
28
Гомес Андраде
7
Рольдан
16
Рольдан
14
Лодейро
6
Пауло
9
Руидиас
13
Моррис
4-3-1-2
13
33
Блэкмон
4
Сегура
2
3
Мурильо
20
Атуэста
15
Блессинг
14
Кайе
21
Торрес
10
Вела
99
33
Джонс
14
Смит
14
Смит
33
Джонс
5
Толо
29
29
5
Толо
13
Моррис
21
21
13
Моррис
99
90
Опоку
90
Опоку
99
21
Торрес
26
26
21
Торрес
2
13
13
2
3
Мурильо
45
Гинелла
45
Гинелла
3
Мурильо
Остались в запасе
Сиэтл
Лос-Анджелес
12
Джош Атенсио
ОП
29
Will Bruin
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
30
Stefan Cleveland
ВР
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
11
Miguel Ibarra
ЦП
Главный тренер
Брайан Шметцер
24
Тони Леоне
ЦЗ
7
Брайс Дюк
ЦП
18
Эрик Дуэньяс
ПЗ
25
Kenneth Vermeer
ВР
5
Dejan Jakovic
ЦЗ
Главный тренер
Боб Брэдли
Остались в запасе
12
Джош Атенсио
ОП
29
Will Bruin
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
30
Stefan Cleveland
ВР
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
11
Miguel Ibarra
ЦП
Остались в запасе
24
Тони Леоне
ЦЗ
7
Брайс Дюк
ЦП
18
Эрик Дуэньяс
ПЗ
25
Kenneth Vermeer
ВР
5
Dejan Jakovic
ЦЗ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Главный тренер
Боб Брэдли
Статистика матча Сиэтл - Лос-Анджелес
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
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