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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Шахтер
Ворскла - Шахтер: обзор матча 04 апреля 2021
Ворскла
04.04.2021, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-лига, 20 тур
0 : 2
Завершен
Шахтер
42'
А. Мораес
62'
А. Мораес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Шахтер
90'
Замена
М. Антонио
️️️️
А. Патрик
89'
Замена
М. Мудрик
️️️️
М. Соломон
88'
Желтая карточка
Майкон
82'
Замена
Дентиньо
️️️️
А. Мораес
Замена
P. Rebenok
️️️️
L.
75'
73'
Замена
Фернандо
️️️️
Марлос
Замена
А. Челядин
️️️️
С. Яворский
66'
62'
ГОЛ! 0:2!
А. Мораес
Пас отдал
А. Патрик
Замена
П. Ндиайе
️️️️
О. Тилль
46'
45'
+3
Желтая карточка
Марлос
42'
ГОЛ! 0:1!
А. Мораес
Пас отдал
А. Патрик
Замена
А. Скляр
️️️️
И. Пердута
38'
Желтая карточка
Д. Пуцлин
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
31
Дмитрий Ризнык
ВР
25
N. Yakubu
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
14
Ибраим Кане
ЦЗ
44
Игорь Пердута
ЦЗ
8
Luizao
ЦП
18
Оливье Тилль
ЦП
17
Владимир Чеснаков
ЦП
6
Давид Пуцлин
ЦП
7
Руслан Степанюк
ЦФ
10
Владислав Кулач
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Шахтер
12
Анатолий Трубин
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
2
Додо
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
8
Майкон
ЦП
10
Алан Патрик
АП
10
Марлос
ПВ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Ворскла
0
V. Sapay
ЦЗ
38
Артем Челядин
ОП
6
Александр Скляр
ЦП
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦП
0
P. Rebenok
ЦП
99
Dmytro Shcherbak
ЦФ
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
44
Витао
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
8
Маркос Антонио
ЦП
8
Георгий Судаков
АП
31
Дентиньо
ЦФ
11
Фернандо
ЦФ
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
4-4-2
31
Ризнык
25
14
Кане
44
Пердута
13
Яворский
8
17
Чеснаков
6
Пуцлин
18
Тилль
10
Кулач
7
Степанюк
4-1-1-3-1
12
Трубин
2
Додо
27
Кривцов
5
Бондарь
6
Сиприано
27
Степаненко
8
Майкон
10
Марлос
10
Патрик
10
Соломон
18
Мораес
13
Яворский
38
Челядин
38
Челядин
13
Яворский
44
Пердута
6
Скляр
6
Скляр
44
Пердута
18
Тилль
5
Ндиайе
5
Ндиайе
18
Тилль
8
0
0
8
18
Мораес
31
Дентиньо
31
Дентиньо
18
Мораес
10
Марлос
11
Фернандо
11
Фернандо
10
Марлос
10
Патрик
8
Антонио
8
Антонио
10
Патрик
10
Соломон
27
Мудрик
27
Мудрик
10
Соломон
Остались в запасе
Ворскла
Шахтер
99
Dmytro Shcherbak
ЦФ
0
V. Sapay
ЦЗ
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
30
Андрей Пятов
ВР
44
Витао
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
8
Георгий Судаков
АП
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
99
Dmytro Shcherbak
ЦФ
0
V. Sapay
ЦЗ
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
Остались в запасе
30
Андрей Пятов
ВР
44
Витао
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
8
Георгий Судаков
АП
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Ворскла - Шахтер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
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