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МЛС 2026
Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл
Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл: обзор матча 05 ноября 2020
Лос-Анджелес Гэлакси
05.11.2020, четверг, 07:00
США. МЛС, Общий этап
1 : 1
Завершен
Сиэтл
78'
Чичарито
90+4'
Р. Руидиас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл
90'
+4
ГОЛ! 1:1!
Р. Руидиас
Пас отдал
Д. Моррис
Желтая карточка
Д. Бингхэм
90'
+3
86'
Замена
W. Bruin
️️️️
А. Рольдан
86'
Замена
J. Medranda
️️️️
Н. Толо
Желтая карточка
С. Ллетгет
84'
Замена
R. Feltscher
️️️️
Й. Гонсалес
80'
ГОЛ! 1:0!
Чичарито
Пас отдал
Э. Альварес
78'
74'
Замена
Ж. Пауло
️️️️
J. Delem
72'
Желтая карточка
S. O'Neill
Замена
Чичарито
️️️️
E. Zubak
69'
Замена
Э. Альварес
️️️️
S. Kljestan
69'
54'
Замена
Д. Моррис
️️️️
Д. Джонс
54'
Замена
К. Рольдан
️️️️
E. Dobbelaere
24'
Желтая карточка
Х. Арреага
Желтая карточка
S. Kljestan
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес Гэлакси
22
Давид Бингхэм
ВР
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
11
Йони Гонсалес
ПВ
21
Giancarlo GonzÃ¡lez
ЦФ
3
Emiliano Insúa
ЦФ
2
Perry Kitchen
ЦФ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
7
Кристиан Павон
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Скелотто
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
40
Shane O'Neill
ЦЗ
5
Нуху Толо
ЦЗ
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
33
Джовин Джонс
ЦЗ
13
Густав Свенссон
ЦП
21
Jordy Delem
ЦП
16
Алекс Рольдан
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
9
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Лос-Анджелес Гэлакси
20
Ник ДеПуй
ЦЗ
67
Карлос Харви
ОП
10
Эфраин Альварес
АП
18
Justin Vom Steeg
ЦФ
28
Kai Koreniuk
ЦФ
15
Joe Corona
ЦФ
27
Emil Cuello
ЦФ
25
Rolf Feltscher
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
12
Джош Атенсио
ОП
7
Кристиан Рольдан
ЦП
6
Жоао Пауло
ЦП
37
Shandon Hopeau
ЦФ
29
Will Bruin
ЦФ
13
Джордан Моррис
ЦФ
2-1-1-5
22
Бингхэм
5
Стерес
22
Араухо
8
Ллетгет
11
Гонсалес
2
11
7
Павон
16
3
4-4-2
24
Фрай
5
Толо
3
Арреага
33
Джонс
40
21
16
Рольдан
14
Лодейро
13
Свенссон
9
Руидиас
45
16
10
Альварес
10
Альварес
16
11
Гонсалес
25
25
11
Гонсалес
11
14
Чичарито
14
Чичарито
11
16
Рольдан
29
29
16
Рольдан
5
Толо
94
94
5
Толо
45
7
Рольдан
7
Рольдан
45
21
6
Пауло
6
Пауло
21
33
Джонс
13
Моррис
13
Моррис
33
Джонс
Остались в запасе
Лос-Анджелес Гэлакси
Сиэтл
18
Justin Vom Steeg
ЦФ
28
Kai Koreniuk
ЦФ
15
Joe Corona
ЦФ
27
Emil Cuello
ЦФ
67
Карлос Харви
ОП
20
Ник ДеПуй
ЦЗ
Главный тренер
Гильермо Скелотто
37
Shandon Hopeau
ЦФ
12
Джош Атенсио
ОП
30
Stefan Cleveland
ВР
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Остались в запасе
18
Justin Vom Steeg
ЦФ
28
Kai Koreniuk
ЦФ
15
Joe Corona
ЦФ
27
Emil Cuello
ЦФ
67
Карлос Харви
ОП
20
Ник ДеПуй
ЦЗ
Остались в запасе
37
Shandon Hopeau
ЦФ
12
Джош Атенсио
ОП
30
Stefan Cleveland
ВР
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
Главный тренер
Гильермо Скелотто
Главный тренер
Брайан Шметцер
Статистика матча Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Информация о матче
Стадион:
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