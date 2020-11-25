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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Интер - Реал
Интер - Реал: обзор матча 25 ноября 2020
Интер
25.11.2020, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа B, 4 тур
0 : 2
Завершен
Реал
7'
Э. Азар (П)
59'
А. Хакими (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Реал
Желтая карточка
С. Сенси
86'
Замена
К. Эриксен
️️️️
Р. Лукаку
86'
78'
Замена
Винисиус
️️️️
Э. Азар
Замена
С. Сенси
️️️️
Р. Гальярдини
78'
Замена
А. Санчес
️️️️
А. Хакими
64'
59'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
А. Хакими
59'
Замена
Родриго
️️️️
М. Диас
58'
Замена
Каземиро
️️️️
М. Эдегор
Замена
И. Перишич
️️️️
Л. Мартинес
46'
Замена
Д. Д'Амброзио
️️️️
А. Бастони
46'
Вторая желтая
А. Видаль
33'
Желтая карточка
А. Видаль
33'
Желтая карточка
Р. Гальярдини
19'
7'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Э. Азар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
8
Тони Кроос
ЦП
20
Лука Модрич
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Интер
1
Филип Станкович
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
12
Марсело
ЛЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ОП
22
Иско
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
11
Родриго
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
3-2-3-2
1
Ханданович
37
Шкриньяр
6
де Врей
95
Бастони
15
Янг
2
Хакими
23
Видаль
23
Барелла
21
Гальярдини
10
Мартинес
9
Лукаку
4-2-3-1
1
Куртуа
14
Карвахаль
6
Начо
19
Варан
23
Менди
8
Кроос
20
Модрич
17
Васкес
8
Эдегор
10
Азар
9
Диас
10
Мартинес
5
Перишич
5
Перишич
10
Мартинес
95
Бастони
33
Д'Амброзио
33
Д'Амброзио
95
Бастони
21
Гальярдини
8
Сенси
8
Сенси
21
Гальярдини
9
Лукаку
24
Эриксен
24
Эриксен
9
Лукаку
2
Хакими
4
Санчес
4
Санчес
2
Хакими
9
Диас
11
Родриго
11
Родриго
9
Диас
10
Азар
7
Винисиус
7
Винисиус
10
Азар
8
Эдегор
5
Каземиро
5
Каземиро
8
Эдегор
Остались в запасе
Интер
Реал
1
Филип Станкович
ВР
44
Раджа Наингголан
ЦП
13
Ионуц Раду
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
Главный тренер
Антонио Конте
10
Марко Асенсио
ПВ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
12
Марсело
ЛЗ
22
Иско
АП
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
1
Филип Станкович
ВР
44
Раджа Наингголан
ЦП
13
Ионуц Раду
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
Остались в запасе
10
Марко Асенсио
ПВ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
12
Марсело
ЛЗ
22
Иско
АП
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Интер - Реал
3
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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