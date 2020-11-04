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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Севилья - Краснодар
Севилья - Краснодар: обзор матча 04 ноября 2020
Севилья
04.11.2020, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа E, 3 тур
3 : 2
Завершен
Краснодар
42'
И. Ракитич
69'
Ю. Эн-Несири
73'
Ю. Эн-Несири
17'
М. Сулейманов
21'
М. Берг (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Краснодар
90'
+1
Желтая карточка
М. Берг
Замена
К. Рекик
️️️️
Л. де Йонг
83'
75'
Замена
Вандерсон
️️️️
Д. Уткин
ГОЛ! 3:2!
Ю. Эн-Несири
73'
ГОЛ! 2:2!
Ю. Эн-Несири
69'
65'
Замена
В. Классон
️️️️
Э. Сперцян
Замена
Фернандо
️️️️
М. Эль-Хаддади
60'
Замена
Ю. Эн-Несири
️️️️
Х. Хордан
60'
59'
Желтая карточка
Кайо
52'
Желтая карточка
Э. Сперцян
Желтая карточка
О. Родригес
50'
46'
Замена
Е. Сорокин
️️️️
К. Рамирес
Красная карточка
Х. Навас
45'
+4
ГОЛ! 1:2!
И. Ракитич
Пас отдал
Х. Хордан
42'
34'
Замена
Э. Сперцян
️️️️
Л. Сабуа
Замена
М. Акунья
️️️️
С. Эскудеро
34'
Замена
О. Родригес
️️️️
Ж. Кунде
34'
21'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
М. Берг
17'
ГОЛ! 0:1!
М. Сулейманов
Желтая карточка
Ж. Кунде
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
8
Неманья Гудель
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЛФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
31
Кайо
ЦЗ
47
Даниил Уткин
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
81
Леон Сабуа
ЛФ
33
Маркус Берг
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Севилья
13
Альфонсо Пастор
ВР
37
Яссин Буну
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
5
Фернандо
ОП
8
Оливер Торрес
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
20
Франко Васкес
АП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
11
Антонио Сарсана
ЦФ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
88
Руслан Камболов
ОП
8
Эдуард Сперцян
АП
20
Евгений Марков
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
4-1-2-1-2
31
Вацлик
18
Эскудеро
23
Кунде
34
Карлос
16
Навас
8
Гудель
19
Хордан
11
Ракитич
7
Окампос
16
Эль-Хаддади
26
де Йонг
4-3-3
39
Сафонов
23
Чернов
14
Мартынович
31
Кайо
2
Рамирес
47
Уткин
18
Газинский
8
Ольссон
93
Сулейманов
33
Берг
81
Сабуа
23
Кунде
14
Родригес
14
Родригес
23
Кунде
18
Эскудеро
21
Акунья
21
Акунья
18
Эскудеро
26
де Йонг
4
Рекик
4
Рекик
26
де Йонг
16
Эль-Хаддади
5
Фернандо
5
Фернандо
16
Эль-Хаддади
19
Хордан
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
19
Хордан
81
Сабуа
8
Сперцян
8
Сперцян
81
Сабуа
2
Рамирес
28
Сорокин
28
Сорокин
2
Рамирес
Сперцян
7
Классон
7
Классон
Сперцян
47
Уткин
94
Вандерсон
94
Вандерсон
47
Уткин
Остались в запасе
Севилья
Краснодар
13
Альфонсо Пастор
ВР
37
Яссин Буну
ВР
8
Оливер Торрес
ЦП
20
Франко Васкес
АП
11
Антонио Сарсана
ЦФ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
1
Евгений Городов
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
88
Руслан Камболов
ОП
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
13
Альфонсо Пастор
ВР
37
Яссин Буну
ВР
8
Оливер Торрес
ЦП
20
Франко Васкес
АП
11
Антонио Сарсана
ЦФ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Городов
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
88
Руслан Камболов
ОП
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Севилья - Краснодар
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
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