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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ювентус - Барселона
Ювентус - Барселона: обзор матча 28 октября 2020
Ювентус
28.10.2020, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа G, 2 тур
0 : 2
Завершен
Барселона
14'
У. Дембеле
90+1'
Л. Месси (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Барселона
90'
+2
Замена
М. Брейтуэйт
️️️️
Педри
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Л. Месси
89'
Замена
Х. Фирпо
️️️️
А. Гризманн
Вторая желтая
М. Демирал
85'
Замена
Ф. Бернардески
️️️️
А. Рабьо
83'
Замена
Артур
️️️️
Р. Бентанкур
83'
Желтая карточка
А. Рабьо
79'
Замена
У. МакКенни
️️️️
Д. Кулушевски
75'
Желтая карточка
Х. Куадрадо
74'
Желтая карточка
М. Демирал
70'
66'
Замена
А. Фати
️️️️
У. Дембеле
60'
Желтая карточка
С. Роберто
46'
Замена
С. Бускетс
️️️️
Р. Араухо
Желтая карточка
Д. Кулушевски
45'
+3
14'
ГОЛ! 0:1!
У. Дембеле
Пас отдал
Л. Месси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
21
Деян Кулушевски
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
21
Пауло Дибала
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Барселона
33
Нето
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
8
Педри
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
7
Джанлука Фработта
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
6
Артур
ЦП
29
Уэстон МакКенни
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
10
Федерико Бернардески
ПВ
Барселона
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
10
Карлес Аленья
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
7
Тринкау
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
3-4-1-2
13
Щесны
19
Бонуччи
28
Демирал
13
Данило
21
Кулушевски
30
Бентанкур
12
Рабьо
7
Куадрадо
14
Кьеза
21
Мората
21
Дибала
3-4-2-1
33
Нето
33
Араухо
2
Лангле
18
Альба
8
Педри
15
Пьянич
21
де Йонг
6
Роберто
10
Месси
10
Дембеле
7
Гризманн
30
Бентанкур
6
Артур
6
Артур
30
Бентанкур
21
Кулушевски
29
МакКенни
29
МакКенни
21
Кулушевски
12
Рабьо
10
Бернардески
10
Бернардески
12
Рабьо
10
Дембеле
31
Фати
31
Фати
10
Дембеле
7
Гризманн
23
Фирпо
23
Фирпо
7
Гризманн
33
Араухо
5
Бускетс
5
Бускетс
33
Араухо
8
Педри
22
Брейтуэйт
22
Брейтуэйт
8
Педри
Остались в запасе
Ювентус
Барселона
90
Маноло Портанова
АП
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
7
Джанлука Фработта
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
Главный тренер
Андреа Пирло
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
8
Серджино Дест
ПЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
7
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
90
Маноло Портанова
АП
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
7
Джанлука Фработта
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
8
Серджино Дест
ПЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
7
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Ювентус - Барселона
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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