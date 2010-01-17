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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Болтон - Арсенал
Болтон - Арсенал: обзор матча 17 января 2010
Болтон
17.01.2010, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-лига, 22 тур
0 : 2
Завершен
Арсенал
29'
С. Фабрегас
79'
Ф. Мерида
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Арсенал
Замена
К. Вела
️️️️
Эдуардо
Замена
Р. Гарднер
️️️️
Т. Коэн
Замена
Й. Элмандер
️️️️
И. Класнич
ГОЛ! 0:2!
Ф. Мерида
Пас отдал
Эдуардо
Желтая карточка
Т. Вермален
Замена
Г. Клиши
️️️️
Т. Росицки
Замена
Ф. Мерида
️️️️
К. Истмонд
Замена
Г. МакКэнн
️️️️
Ф. Муамба
Желтая карточка
Т. Росицки
Желтая карточка
П. Робинсон
ГОЛ! 0:1!
С. Фабрегас
Пас отдал
Эдуардо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
4
Пол Робинсон
(К)
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
21
Фабрис Муамба
ЦП
21
Тамир Коэн
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ПП
24
Кевин Дэйвис
ЦФ
39
Иван Класнич
ЦФ
Арсенал
1
Мануэль Альмуния
ВР
2
Арман Траоре
ЛЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
5
Абу Диаби
ЛП
6
Крэйг Истмонд
ЦП
28
Андрей Аршавин
АП
10
Томаш Росицки
ПП
9
Эдуардо
ЦФ
4
Сеск Фабрегас
(К)
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Болтон
26
Али Аль-Хабси
ВР
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
16
Рикардо Гарднер
ЦП
16
Марк Дэйвис
ЦП
0
Гэвин МакКэнн
ЦП
11
Йохан Элмандер
ЦФ
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
13
Франсис Коклен
ОП
8
Фран Мерида
ЦП
13
Джей Эммануэль-Томас
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
4-4-2
22
Яскилайнен
4
Робинсон
24
Кэхилл
39
Найт
31
Стейнссон
31
Тэйлор
21
Муамба
21
Коэн
72
Ли Чхун-Ен
39
Класнич
24
Дэйвис
4-3-1-2
1
Альмуния
3
Санья
36
Галлас
4
Вермален
2
Траоре
10
Росицки
6
Истмонд
5
Диаби
28
Аршавин
4
Фабрегас
9
Эдуардо
21
Коэн
16
Гарднер
16
Гарднер
21
Коэн
21
Муамба
0
МакКэнн
0
МакКэнн
21
Муамба
39
Класнич
11
Элмандер
11
Элмандер
39
Класнич
10
Росицки
3
Клиши
3
Клиши
10
Росицки
6
Истмонд
8
Мерида
8
Мерида
6
Истмонд
9
Эдуардо
10
Вела
10
Вела
9
Эдуардо
Остались в запасе
Болтон
Арсенал
26
Али Аль-Хабси
ВР
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
16
Марк Дэйвис
ЦП
22
Лукаш Фабиански
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
13
Франсис Коклен
ОП
13
Джей Эммануэль-Томас
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
26
Али Аль-Хабси
ВР
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
16
Марк Дэйвис
ЦП
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
13
Франсис Коклен
ОП
13
Джей Эммануэль-Томас
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Болтон - Арсенал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Рибок
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 18:55 (прямая)
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