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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Сивасспор - Карабах
Сивасспор - Карабах: обзор матча 05 ноября 2020
Сивасспор
05.11.2020, четверг, 20:55
Лига Европы, группа I, 3 тур
2 : 0
Завершен
Карабах
11'
Д. Османпаша
88'
О. Кайоде
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сивасспор - Карабах
90'
+2
Желтая карточка
О. Квабена
Замена
И. Кофи
️️️️
Клаудемир
90'
+1
ГОЛ! 2:0!
О. Кайоде
88'
84'
Замена
Р. Маммадов
️️️️
М. Медведев
84'
Замена
И. Иббрахимли
️️️️
У. Матич
Замена
Я. Озтекин
️️️️
К. Нинга
67'
Желтая карточка
Ф. Файр
63'
61'
Замена
Хайме
️️️️
Ф. Озобич
61'
Замена
А. Гусейнов
️️️️
Б. Гусейнов
Замена
О. Кайоде
️️️️
М. Ятабаре
59'
Замена
М. Градель
️️️️
Э. Йесилюрт
59'
53'
Желтая карточка
Ф. Озобич
46'
Замена
М. Эмрели
️️️️
П. Андраде
ГОЛ! 1:0!
Д. Османпаша
Пас отдал
Ф. Файр
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
30
Мамаду Самасса
ВР
87
Марсело Гойано
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
76
Файкал Файр
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
37
Хакан Арслан
ЦП
6
Робин Ялчин
ЦП
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Карабах
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
5
Максим Медведев
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
19
Филип Озобич
АП
81
Кевин Медина
ЦФ
77
Уайлд-Дональд Геррье
ЦФ
22
Урош Матич
ЦФ
66
Патрик Андраде
ЦФ
10
Абделлах Зубир
ЦФ
18
Овусу Квабена
ЦФ
1
Шахруддин Махаммадалиев
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Сивасспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
10
Макс Градель
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
99
Эрен Шахин
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
Карабах
1
Эмиль Балаев
ВР
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
18
Исмаил Иббрахимли
ЦП
11
Махир Эмрели
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
7
Турал Байрамов
ЦФ
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
9
Хайме
ЦФ
4
Рахиль Маммадов
ЦФ
94
Айхан Аразли
ЦФ
3-4-3
30
Самасса
87
Гойано
3
Чифтци
88
Османпаша
76
Файр
37
Арслан
6
Ялчин
6
Клаудемир
9
Ятабаре
29
Нинга
17
Йесилюрт
2-1-1-5
15
Гусейнов
5
Медведев
2
Гараев
19
Озобич
22
Матич
1
Махаммадалиев
18
Квабена
10
Зубир
66
Андраде
17
Йесилюрт
10
Градель
10
Градель
17
Йесилюрт
6
Клаудемир
5
Кофи
5
Кофи
6
Клаудемир
29
Нинга
7
Озтекин
7
Озтекин
29
Нинга
9
Ятабаре
80
Кайоде
80
Кайоде
9
Ятабаре
15
Гусейнов
30
Гусейнов
30
Гусейнов
15
Гусейнов
22
Матич
18
Иббрахимли
18
Иббрахимли
22
Матич
66
Андраде
11
Эмрели
11
Эмрели
66
Андраде
19
Озобич
9
Хайме
9
Хайме
19
Озобич
5
Медведев
4
Маммадов
4
Маммадов
5
Медведев
Остались в запасе
Сивасспор
Карабах
25
Муаммер Йилдырым
ВР
99
Эрен Шахин
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
1
Эмиль Балаев
ВР
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
7
Турал Байрамов
ЦФ
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
94
Айхан Аразли
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Остались в запасе
25
Муаммер Йилдырым
ВР
99
Эрен Шахин
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
Остались в запасе
1
Эмиль Балаев
ВР
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
7
Турал Байрамов
ЦФ
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
94
Айхан Аразли
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Статистика матча Сивасспор - Карабах
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Карабах
- : -
29.11.2026
Сумгаит
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
0 : 0
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Информация о матче
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
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