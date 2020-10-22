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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Янг Бойз - Рома
Янг Бойз - Рома: обзор матча 22 октября 2020
Янг Бойз
22.10.2020, четверг, 19:55
Лига Европы, группа A, 1 тур
1 : 2
Завершен
Рома
14'
Ж. Нсаме (П)
69'
Б. Перес
74'
М. Кумбула
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Янг Бойз - Рома
Желтая карточка
Д. Гаудино
81'
Замена
Джордан
️️️️
Ж. Нсаме
79'
Замена
Д. Гаудино
️️️️
В. Сьерро
79'
74'
ГОЛ! 1:2!
М. Кумбула
Пас отдал
Г. Мхитарян
70'
Замена
Л. Пеллегрини
️️️️
Жуан
69'
ГОЛ! 1:1!
Б. Перес
Пас отдал
Э. Джеко
Замена
М. Элиа
️️️️
К. Фасснахт
65'
62'
Желтая карточка
Б. Перес
59'
Замена
Ж. Верету
️️️️
Г. Вильяр
59'
Замена
Э. Джеко
️️️️
Б. Майорал
59'
Замена
Г. Мхитарян
️️️️
Педро
58'
Желтая карточка
Г. Вильяр
56'
Желтая карточка
Жуан
Желтая карточка
С. Зесигер
53'
50'
Желтая карточка
Ф. Фасио
46'
Замена
Л. Спинаццола
️️️️
Р. Карсдорп
39'
Желтая карточка
Р. Карсдорп
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ж. Нсаме
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
32
Фабиан Ридер
ЦП
4
Венсан Сьерро
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Рома
13
Пау Лопес
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
33
Бруно Перес
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
9
Педро
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
23
Карлес Перес
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Янг Бойз
43
Йошуа Нойеншвандер
ВР
91
Гийом Февр
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
16
Лео Сейду
ЦЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
20
Михел Эбишер
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
30
Нико Майер
АП
12
Мешак Элиа
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
Рома
23
Пьетро Боер
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
3-2-3-1-1
16
фон Бальмус
5
Бюрги
15
Зесигер
28
Лустенбергер
23
Масейрас
30
Хефти
32
Ридер
4
Сьерро
16
Фасснахт
13
Нгамале
17
Нсаме
4-3-1-2
13
Лопес
2
Карсдорп
15
Жуан
3
Кумбула
17
Фасио
33
Перес
12
Вильяр
4
Кристанте
9
Педро
23
Перес
9
Майорал
16
Фасснахт
12
Элиа
12
Элиа
16
Фасснахт
4
Сьерро
10
Гаудино
10
Гаудино
4
Сьерро
17
Нсаме
9
Джордан
9
Джордан
17
Нсаме
9
Педро
22
Мхитарян
22
Мхитарян
9
Педро
2
Карсдорп
37
Спинаццола
37
Спинаццола
2
Карсдорп
12
Вильяр
17
Верету
17
Верету
12
Вильяр
15
Жуан
7
Пеллегрини
7
Пеллегрини
15
Жуан
9
Майорал
10
Джеко
10
Джеко
9
Майорал
Остались в запасе
Янг Бойз
Рома
30
Нико Майер
АП
21
Жордан Лефор
ЛЗ
43
Йошуа Нойеншвандер
ВР
91
Гийом Февр
ВР
16
Лео Сейду
ЦЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
20
Михел Эбишер
ЦП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
23
Пьетро Боер
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
30
Нико Майер
АП
21
Жордан Лефор
ЛЗ
43
Йошуа Нойеншвандер
ВР
91
Гийом Февр
ВР
16
Лео Сейду
ЦЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
20
Михел Эбишер
ЦП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Остались в запасе
23
Пьетро Боер
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Янг Бойз - Рома
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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