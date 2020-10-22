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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Маккаби - Карабах
Маккаби - Карабах: обзор матча 22 октября 2020
Маккаби
22.10.2020, четверг, 22:00
Лига Европы, группа I, 1 тур
1 : 0
Завершен
Карабах
10'
Й. Коэн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Маккаби - Карабах
Желтая карточка
А. Рикан
89'
86'
Замена
М. Гурбанлы
️️️️
Хайме
86'
Замена
Т. Байрамов
️️️️
А. Зубир
Замена
Л. Эрнандес
️️️️
Э. Саборит
84'
80'
Замена
И. Иббрахимли
️️️️
Г. Гараев
80'
Замена
Э. Джафаргулиев
️️️️
Ф. Озобич
Замена
Т. Бен-Хаим
️️️️
Э. Голаса
77'
Желтая карточка
Э. Герреро
73'
Замена
А. Рикан
️️️️
Й. Коэн
69'
64'
Желтая карточка
П. Андраде
60'
Замена
О. Квабена
️️️️
У. Матич
Замена
Э. Герреро
️️️️
И. Шехтер
46'
Замена
Б. Биттон
️️️️
О. Давидзаде
46'
Желтая карточка
Й. Коэн
45'
+2
30'
Желтая карточка
У. Геррье
Желтая карточка
Э. Саборит
28'
27'
Желтая карточка
Ф. Озобич
ГОЛ! 1:0!
Й. Коэн
Пас отдал
Д. Перец
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маккаби
19
Даниэл
ВР
4
Энрик Саборит
ЦЗ
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
18
Эйтан Тиби
ЦЗ
23
Маор Кандиль
ПАЗ
18
Дан Глейзер
ЦП
23
Эйял Голаса
ЦП
21
Ширан Йейни
ЦП
8
Дор Перец
ЦП
10
Йонатан Коэн
ЦФ
9
Итай Шехтер
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
Карабах
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
81
Кевин Медина
ЦЗ
5
Максим Медведев
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
22
Урош Матич
ЦП
77
Уайлд-Дональд Геррье
ЦП
10
Абделлах Зубир
ЦП
9
Хайме
ЦП
19
Филип Озобич
АП
66
Патрик Андраде
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Маккаби
3
Матан Балтакса
ЦЗ
25
Амит Глезер
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
26
Бен Биттон
ЦЗ
36
Эден Карцев
ОП
10
Руслан Барски
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
22
Ави Рикан
ЦП
29
Эйлон Альмог
ЦФ
Карабах
1
Эмиль Балаев
ВР
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
18
Исмаил Иббрахимли
ЦП
11
Махир Эмрели
ЦФ
18
Овусу Квабена
ЦФ
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
7
Турал Байрамов
ЦФ
3-1-4-2
19
Даниэл
4
Саборит
13
Давидзаде
18
Тиби
23
Кандиль
18
Глейзер
21
Йейни
8
Перец
23
Голаса
9
Шехтер
10
Коэн
3-1-4-1-1
1
Махаммадалиев
81
Медина
5
Медведев
30
Гусейнов
2
Гараев
77
Геррье
10
Зубир
9
Хайме
22
Матич
19
Озобич
66
Андраде
4
Саборит
23
Эрнандес
23
Эрнандес
4
Саборит
9
Шехтер
39
Герреро
39
Герреро
9
Шехтер
23
Голаса
26
Бен-Хаим
26
Бен-Хаим
23
Голаса
13
Давидзаде
26
Биттон
26
Биттон
13
Давидзаде
10
Коэн
22
Рикан
22
Рикан
10
Коэн
2
Гараев
18
Иббрахимли
18
Иббрахимли
2
Гараев
22
Матич
18
Квабена
18
Квабена
22
Матич
19
Озобич
44
Джафаргулиев
44
Джафаргулиев
19
Озобич
9
Хайме
9
Гурбанлы
9
Гурбанлы
9
Хайме
10
Зубир
7
Байрамов
7
Байрамов
10
Зубир
Остались в запасе
Маккаби
Карабах
3
Матан Балтакса
ЦЗ
10
Руслан Барски
ЦП
25
Амит Глезер
ЦЗ
36
Эден Карцев
ОП
29
Эйлон Альмог
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
1
Эмиль Балаев
ВР
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
11
Махир Эмрели
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Остались в запасе
3
Матан Балтакса
ЦЗ
10
Руслан Барски
ЦП
25
Амит Глезер
ЦЗ
36
Эден Карцев
ОП
29
Эйлон Альмог
ЦФ
Остались в запасе
1
Эмиль Балаев
ВР
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
11
Махир Эмрели
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Статистика матча Маккаби - Карабах
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Маккаби
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
1 : 1
27.08.2026
Лугано
Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
ЦСКА София
1 : 3
13.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Карабах
- : -
29.11.2026
Сумгаит
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
0 : 0
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Информация о матче
Главный судья:
Джон Битон
(Стратклайд)
Стадион:
Блумфилд
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