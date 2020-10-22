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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Вильярреал - Сивасспор
Вильярреал - Сивасспор: обзор матча 22 октября 2020
Вильярреал
22.10.2020, четверг, 22:00
Лига Европы, группа I, 1 тур
5 : 3
Завершен
Сивасспор
13'
Т. Кубо
20'
К. Бакка
57'
Х. Фойт
74'
П. Алькасер
78'
П. Алькасер
33'
О. Кайоде
43'
М. Ятабаре
64'
М. Градель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Сивасспор
82'
Замена
️️️️
О. Кайоде
82'
Замена
Я. Озтекин
️️️️
М. Градель
80'
Замена
Клаудемир
️️️️
Х. Арслан
Замена
️️️️
Ф. Коклен
79'
78'
Желтая карточка
М. Градель
ГОЛ! 5:3!
П. Алькасер
Пас отдал
Х. Фойт
78'
ГОЛ! 4:3!
П. Алькасер
74'
Замена
️️️️
Х. Коста
70'
Замена
П. Алькасер
️️️️
К. Бакка
70'
69'
Желтая карточка
И. Кофи
64'
ГОЛ! 3:3!
М. Градель
Желтая карточка
Х. Фойт
63'
Желтая карточка
Ф. Коклен
61'
Замена
М. Гомес
️️️️
М. Тригерос
58'
ГОЛ! 3:2!
Х. Фойт
Пас отдал
Т. Кубо
57'
Замена
В. Иборра
️️️️
А. Баэна
46'
43'
ГОЛ! 2:2!
М. Ятабаре
Пас отдал
Р. Ялчин
Пенальти не реализован!
К. Бакка
37'
34'
Желтая карточка
Р. Ялчин
33'
ГОЛ! 2:1!
О. Кайоде
Пас отдал
М. Ятабаре
ГОЛ! 2:0!
К. Бакка
Пас отдал
Т. Кубо
20'
ГОЛ! 1:0!
Т. Кубо
Пас отдал
С. Чуквуэзе
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
14
Такефуса Кубо
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Сивасспор
30
Мамаду Самасса
ВР
3
Угур Чифтци
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
10
Макс Градель
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
37
Хакан Арслан
ЦП
6
Робин Ялчин
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
10
Висенте Иборра
ЦП
19
Даниэль Раба
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Сивасспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
6
Клаудемир
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
6
Джакариджа Коне
ЦП
7
Хорхе Феликс
ЦФ
4-1-1-3-1
28
Рульи
24
Коста
39
Альбиоль
8
Фойт
7
Пенья
13
Коклен
14
Тригерос
10
Баэна
21
Чуквуэзе
14
Кубо
70
Бакка
3-5-2
30
Самасса
3
Чифтци
88
Османпаша
14
Камара
10
Градель
37
Арслан
6
Ялчин
5
Кофи
76
Файр
9
Ятабаре
80
Кайоде
14
Тригерос
16
Гомес
16
Гомес
14
Тригерос
10
Баэна
10
Иборра
10
Иборра
10
Баэна
70
Бакка
9
Алькасер
9
Алькасер
70
Бакка
37
Арслан
6
Клаудемир
6
Клаудемир
37
Арслан
10
Градель
7
Озтекин
7
Озтекин
10
Градель
Остались в запасе
Вильярреал
Сивасспор
1
Серхио Асенхо
ВР
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
19
Даниэль Раба
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
7
Хорхе Феликс
ЦФ
25
Муаммер Йилдырым
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
6
Джакариджа Коне
ЦП
Главный тренер
Риза Чалымбай
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
19
Даниэль Раба
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Остались в запасе
7
Хорхе Феликс
ЦФ
25
Муаммер Йилдырым
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
6
Джакариджа Коне
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Риза Чалымбай
Статистика матча Вильярреал - Сивасспор
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
Главный судья:
Павел Рачковски
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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