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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Уиган Атлетик
Манчестер Юнайтед - Уиган Атлетик: обзор матча 30 декабря 2009
Манчестер Юнайтед
30.12.2009, среда, 23:00
Англия. Премьер-лига, 20 тур
5 : 0
Завершен
Уиган Атлетик
28'
У. Руни
32'
М. Кэррик
45'
Рафаэл
51'
Д. Бербатов
76'
Л. Валенсия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Уиган Атлетик
ГОЛ! 5:0!
Л. Валенсия
Пас отдал
У. Руни
Замена
Э. Эдман
️️️️
Х. Томас
Замена
Фабио
️️️️
П. Эвра
Замена
Андерсон
️️️️
Н. Видич
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
Д. Бербатов
Замена
С. Синклейр
️️️️
Ч. Н'Зогбиа
Желтая карточка
Ч. Н'Зогбиа
ГОЛ! 4:0!
Д. Бербатов
Пас отдал
Л. Валенсия
Замена
М. Поллит
️️️️
К. Киркленд
ГОЛ! 3:0!
Рафаэл
ГОЛ! 2:0!
М. Кэррик
Пас отдал
Л. Валенсия
ГОЛ! 1:0!
У. Руни
Пас отдал
Рафаэл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
27
Патрис Эвра
(К)
ЛЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
24
Даррен Флетчер
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Уиган Атлетик
43
Крис Киркленд
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЛЗ
19
Титус Брамбл
ЦЗ
17
Эммерсон Бойс
ЦЗ
25
Марио Мелхиот
ПЗ
20
Пауль Шарнер
ЛП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
6
Вон-Хе Чо
ЦП
23
Уго Родальега
(К)
АП
6
Хэндри Томас
ПП
16
Жорди Гомес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Манчестер Юнайтед
13
Бен Амос
ВР
0
Гари Невилл
ПЗ
2
Фабио
ПЗ
28
Андерсон
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Уиган Атлетик
12
Майк Поллит
ВР
3
Эрик Эдман
ЛЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
19
Джейсон Кумас
ЦП
9
Джейсон Скотланд
ЦФ
4-4-2
29
Кушчак
27
Эвра
30
Браун
15
Видич
2
Рафаэл
33
Пак Джи Сун
24
Флетчер
16
Кэррик
25
Валенсия
32
Руни
10
Бербатов
4-4-1-1
43
Киркленд
25
Мелхиот
19
Брамбл
17
Бойс
3
Фигероа
6
Томас
28
Н'Зогбиа
6
Чо
20
Шарнер
23
Родальега
16
Гомес
27
Эвра
2
Фабио
2
Фабио
27
Эвра
15
Видич
28
Андерсон
28
Андерсон
15
Видич
10
Бербатов
18
Уэлбек
18
Уэлбек
10
Бербатов
43
Киркленд
12
Поллит
12
Поллит
43
Киркленд
6
Томас
3
Эдман
3
Эдман
6
Томас
28
Н'Зогбиа
7
Синклейр
7
Синклейр
28
Н'Зогбиа
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Уиган Атлетик
13
Бен Амос
ВР
0
Гари Невилл
ПЗ
32
Габриэль Обертан
ПП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
4
Антонио Амайя
ЦЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
19
Джейсон Кумас
ЦП
9
Джейсон Скотланд
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
0
Гари Невилл
ПЗ
32
Габриэль Обертан
ПП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Остались в запасе
4
Антонио Амайя
ЦЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
19
Джейсон Кумас
ЦП
9
Джейсон Скотланд
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Уиган Атлетик
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 22:55 (прямая)
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