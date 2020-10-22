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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Слован - Гент
Слован - Гент: обзор матча 22 октября 2020
Слован
22.10.2020, четверг, 22:00
Лига Европы, группа L, 1 тур
1 : 0
Завершен
Гент
29'
А. Юсуф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Слован - Гент
90'
Желтая карточка
А. Ханше-Ольсен
87'
Замена
И. Пластун
️️️️
Нуриу
Замена
М. Халуш
️️️️
Я. Громада
79'
77'
Замена
А. Ньянгбо
️️️️
Д. Ботака
77'
Замена
Л. Депуатр
️️️️
Т. Кляйнденст
68'
Желтая карточка
Р. Яремчук
Замена
Я. Матушек
️️️️
Я. Пешек
68'
Замена
М. Рабушич
️️️️
А. Юсуф
58'
Замена
М. Садилек
️️️️
М. Беран
57'
Желтая карточка
М. Беран
45'
+1
34'
Желтая карточка
С. Маррех
ГОЛ! 1:0!
А. Юсуф
Пас отдал
М. Косцельник
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
1
Филип Нгуйен
ВР
3
Ян Микула
ЦЗ
25
Якуб Югаш
ЦЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
8
Джон Москера
ЛВ
14
Якуб Громада
ОП
3
Мартин Косцельник
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
23
Камсо Мара
ЦП
7
Михал Беран
АП
9
Абдулла Юсуф
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Гент
33
Дави Руф
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
16
Сулайман Маррех
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
14
Осман Букари
ПВ
9
Роман Яремчук
ЦФ
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
17
Джордан Ботака
ЦФ
Главный тренер
Вим Де Деккер
Слован
37
Матей Халуш
ЦЗ
26
Якуб Барац
ЦП
18
Давид Канкола
ЦП
10
Ян Матушек
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
16
Лукаш Чано
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
Гент
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
6
Никлас Дорш
ОП
90
Роман Безус
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
7
Андерсон Ньянгбо
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Нгуйен
3
Микула
25
Югаш
13
Тижани
14
Громада
3
Косцельник
10
Пешек
23
Мара
8
Москера
7
Беран
9
Юсуф
4-2-1-3
33
Руф
17
Кастро-Монтес
21
Ханше-Ольсен
32
Нгаду-Нгаджуй
25
Нуриу
16
Маррех
24
Кумс
14
Букари
17
Ботака
11
Кляйнденст
9
Яремчук
14
Громада
37
Халуш
37
Халуш
14
Громада
10
Пешек
10
Матушек
10
Матушек
10
Пешек
7
Беран
23
Садилек
23
Садилек
7
Беран
9
Юсуф
7
Рабушич
7
Рабушич
9
Юсуф
25
Нуриу
32
Пластун
32
Пластун
25
Нуриу
11
Кляйнденст
29
Депуатр
29
Депуатр
11
Кляйнденст
17
Ботака
7
Ньянгбо
7
Ньянгбо
17
Ботака
Остались в запасе
Слован
Гент
26
Якуб Барац
ЦП
16
Лукаш Чано
ЦФ
18
Давид Канкола
ЦП
Главный тренер
Павел Хофтич
6
Никлас Дорш
ОП
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
90
Роман Безус
ЦП
Главный тренер
Вим Де Деккер
Остались в запасе
26
Якуб Барац
ЦП
16
Лукаш Чано
ЦФ
18
Давид Канкола
ЦП
Остались в запасе
6
Никлас Дорш
ОП
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
90
Роман Безус
ЦП
Главный тренер
Павел Хофтич
Главный тренер
Вим Де Деккер
Статистика матча Слован - Гент
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Шутенгрюбер
(Линц)
Стадион:
У Нисы
Новости команд
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